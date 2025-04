Oliva de Plasencia insiste en rechazar la planta de biometano

Martes, 9 de julio 2024 | Actualizado 10/07/2024 13:41h. Comenta Compartir

REDACCIÓN. Las explicaciones dadas por parte de los responsables de IAM Carbonzero, promotora de la planta de biometano en Oliva de Plasencia, no han convencido a los vecinos de la localidad, que mantienen su rechazo a la instalación y han presentado alegaciones contra la misma. Los vecinos no creen que, como dice la empresa, no vaya a generar malos olores ni tráfico de camiones. La instalación de la planta cuenta con los trámites administrativos favorables.