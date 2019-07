«Oiga, mi marido trabaja en Reviriego»

El día de mi boda cometí la imprudencia de ir a comprarme los zapatos yo solo. Me gustaron unos mocasines de color marrón y el dependiente me convenció de que aquel calzado no era propio de una boda y mucho menos de un novio en el altar. Y le hice caso. ¡Naturalmente! Los tenderos de aquel tiempo, años 80, eran una institución y sus consejos eran infalibles. Además, confiaba plenamente en ellos: les interesaba vender, ¡faltaría más!, pero no a cualquier precio y de cualquier manera. Eran conscientes de que si te liaban y engañaban, no volverías jamás por la tienda y no te fallaban nunca.

Aquellos zapatos negros y con cordones los compré en Calzados Martín, en la calle Pintores de Cáceres, una zapatería ya desaparecida a la que íbamos en familia a por las botas Gorila en invierno y a por el calzado liviano en verano. Los abrigos y los jerséis pasaban de unos hermanos a otros, pero los zapatos no, y las visitas a Martín eran una costumbre periódica que nos ponía en contacto con los dependientes más elegantes que haya visto nunca.

Aquellos señores vestían con americana de buen corte, camisa clara, corbata discreta, pantalones grises con la raya bien marcada y zapatos negros lustrosos. Trataban con una mezcla de familiaridad y distancia, con una elegancia innata y un saber estar tan personal que te sentías importante sin que nadie tuviera que rebajarse, aunque se agacharan para ayudarte a calzarte.

Los tenderos de provincias eran pura clase media, pero tenían maneras aristocráticas y el otro día, yendo al trabajo con un empleado municipal, recordábamos que hace 40 años trabajar en una tienda te concedía status e importancia. Me contaba cómo las señoras avisaban: «Oiga, caballero, que mi marido trabaja en Reviriego», que era una manera de decir: «Usted no sabe con quién está hablando». Almacenes Reviriego era una tienda de tejidos de toda la vida y lo de oiga, que mi marido trabaja en Reviriego servía también para almacenes Mendieta, Mendoza o Gozalo, para El Siglo, Javier, Galet, la ferretería de Luis Quirós o el comercio de Cecilio Ulecia.

No me imagino a nadie avisando de la importancia de su pareja al estilo del Cáceres, el Badajoz o cualquier ciudad española de provincias de los 70-80: «Oiga, que mi mujer trabaja en Stradivarius... Que mi marido es empleado de Springfield». Como que no.

Hoy es raro ponerse en manos del vendedor de la tienda de ropa. Suelen decirte un le ayudo de compromiso, ¿pero cómo te van a ayudar si son dos personas para aconsejar, despachar y cobrar y en la tienda hay 30 clientes mirando, cogiendo, probando? Las colas que se forman son apoteósicas y en ellas coinciden quienes llevan una prenda para comprarla, quienes la llevan para devolverla y quienes deben recoger su pedido por internet. ¿Cómo te van a aconsejar con tanto lío?

Excepto algunas zapaterías y algunas boutiques de moda de caballero y señora, no más de media docena por 100.000 habitantes, las tiendas de vestir y calzar se han convertido en un sírvase usted mismo y que sea lo que dios quiera.

Además, antes, entrabas en Almacenes Reviriego como empleado y era un trabajo fijo, razonablemente bien pagado y que te permitía establecer relaciones duraderas con los clientes y alternar con estos y aquellos sin complejos sociales. Ser empleado de una tienda con prestigio daba seguridad laboral y, sobre todo, categoría. Los funcionarios de sindicatos, la Perra Gorda o el catastro trataban a los dependientes con deferencia. «Ahora llamo a Fernández y le soluciona el problema... Mire a ver, Fernández, atienda a este señor... Trabaja en Reviriego».

Como eran empleos para toda la vida, el trato se hacía muy familiar por la costumbre y se iba tejiendo así una red social real, no virtual, en la que estaban el cajero del banco, el boticario de siempre, el médico de cabecera, el dependiente de tu zapatería, el librero, el carnicero, el charcutero, el pescadero, el panadero y el cartero, que cuando tocaba el silbato en el zaguán ejercía a la vez de 'retuit', de 'like' y de 'instagrammer'. Los veías, hablabais cara a cara y sabían cómo calzarte el día de tu boda. Ellos sí que eran 'influencers'.