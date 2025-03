El PP ofreció al ex alcalde de Villafranca incorporarse a sus filas Rama Moya había sido militante del PP antes de ser candidato de Cs

José Manuel Rama, ex alcalde de Cs, y Manuel Piñero, alcalde sustituto del PP, el día que pactaron la coalición.

Rocío Romero Badajoz Viernes, 14 de octubre 2022, 07:38 | Actualizado 08:03h. Comenta Compartir

El PP ofreció a José Manuel Rama Moya, ex alcalde de Villafranca de los Barros con Cs, volver al partido. Fuentes de los populares reconocen ... que se ha producido al menos una conversación con el ex alcalde para que se reincorporara a las filas del PP, donde incluso apareció en la lista electoral del municipio con Teresa Tortonda como candidata a alcaldesa. Esas mismas fuentes señalan que no le ofrecieron ir de número uno abiertamente, pero sí integrarse en el equipo de los populares.

Esa conversación, en cambio, se produjo con el PP inmerso en la renovación de sus números uno en todos los municipios donde no obtuvo un buen resultado en 2019, como Villafranca. Ese acercamiento entre el PP y Rama Moya habría trascendido a los concejales de Cs, quienes en una reunión el viernes pasado indicaron a su alcalde que le preferían fuera del Ayuntamiento. Noticia Relacionada El alcalde de Villafranca de los Barros (Cs) renuncia al cargo y al acta de concejal por «desgaste anímico» El ofrecimiento tampoco habría agradado a los concejales del PP que forman el gobierno con Cs porque se habrían hecho a sus espaldas a siete meses de las elecciones y con las tensiones internas por la expectación de las candidaturas. Otras fuentes señalan que la dimisión no tiene nada que ver con el PP, sino que en Cs se habría abierto paso la posibilidad de que la concejala Isabel García Ramos sea la próxima candidata y esto no habría agradado al hasta ayer alcalde, que no cogía el teléfono por la tarde. Esto casa con una de las frases recogidas en su carta de renuncia. Él se despedía a petición de sus concejales, aunque afirmaba «no reconocer la procedencia de tal petición». José Manuel Rama Moya, ingeniero técnico de obras públicas nacido en 1981 y dedicado en su vida profesional al campo, habría decidido irse y dejar de aguantar las presiones de la política. Todo esto hay que enmarcarlo en que el acuerdo de Cs y PP logró desbancar a un histórico alcalde socialista, Ramón Ropero, que había sido regidor del municipio en dos etapas. La primera, de 1985 a 1989, y la segunda, desde 2003 hasta 2019. De 1999 a 2003 fue teniente de alcalde. Ropero ganó con ocho ediles, de hecho, en las elecciones de 2019, pero un pacto entre PP (4 concejales) y Cs (5) le desbancó. En compensación, el PSOE le hizo vicepresidente de la Diputación y sigue siendo concejal de su Ayuntamiento. La dimisión del alcalde ha pillado a Ramón Ropero en Bruselas, por lo que hoy será el secretario general del PSOE en el municipio, Francisco Araya, quien ofrezca una rueda de prensa con la postura de la formación. PP y Cs consideran que no habrá problemas y seguirán gobernando hasta los comicios. De lo contrario, Ramón Ropero será investido regidor por tener más votos que los demás. El coordinador regional de Cs, David Salazar, niega cualquier tensión interna y enmarca la renuncia en cuestiones de salud. Peor lo cierto es que Cs ha perdido uno de sus dos alcaldes en la región. El otro, Ignacio Gragera, también ha recibido la invitación del PP.

