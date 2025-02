Arabia Saudí también puso el foco en Extremadura para intentar captar científicos que declararan falsamente que su trabajo principal se desarrolla en instituciones árabes. En ... concreto, su objetivo era que aparecieran como investigadores en la Universidad Rey Abdulaziz para llevar a esta entidad a lo más alto de las clasificaciones académicas.

Era su particular forma de intentar colarse en el ranking mundial de las mejores facultades del mundo y para ello intentaban captar a investigadores de gran prestigio, según publica El País. En Extremadura se pusieron en contacto con el profesor de la Facultad de Veterinaria de Cáceres, Mario Estévez, que cuenta a HOY cómo era el 'modus operandi'.

Explica que todo comenzó en 2019 cuando Estévez apareció en la lista de investigadores altamente citados (highly cited researchers), publicada anualmente por la empresa estadounidense Clarivate Analytics. Esta determina quiénes son los científicos más influyentes del mundo y se basa en los datos y los análisis llevados a cabo por el Instituto de Información Científica de Web of Science Group.

«Me ofrecieron 50.000 euros para que dijera que era investigador de la universidad saudí. Se pusieron en contacto conmigo en 2020. Me enviaron un contrato que les aseguré que no iba a firmar. Aún así me lo mandaron. Lo que querían era que personas válidas, prolíficas y con mucho impacto en un campo científico se identificaran con su universidad, pero no querían que fuera profesor allí ni impartiera clases. Ellos no estaban interesados ni en generar conocimiento ni excelencia. Ellos lo que querían era comprarla y yo llevo trabajando muchos años en la Universidad de Extremadura. Al fin y al cabo lo que te piden es que mientas y yo no estaba dispuesto a eso», asegura Estévez.

Pero, cómo lo hacían. El investigador extremeño detalla que hay un periodo de tiempo entre la publicación de la lista de investigadores con numerosas publicaciones de impacto y el momento en el que se asegura cuál es la afiliación de cada científico, es decir, la universidad principal en la que se desarrolla su trabajo. «Ellos aprovechan ese periodo en el que contactan contigo para que se confirmen una serie de datos y esa afiliación principal. Te piden que cuando la empresa Clarivate solicita que digas el lugar de trabajo indiques que es la universidad saudí en cuestión», explica Mario.

«Lo que querían era que científicos con mucho impacto se identificaran con su universidad, pero no que fuera profesor allí ni impartiera clases», afirma Estévez

Estévez asegura que, por su trayectoria profesional, en otras ocasiones le han hecho ofertas en diferentes universidades y centros de investigación del extranjero cumpliendo todos lo requisitos éticos y legales. «Me pedían que trabajara con ellos realmente. Eso sí, pero lo de Arabia Saudí no era así», comenta el investigador de la UEx, que pone como ejemplo el Centro Tecnológico de Monterrey en México. «Ellos me hicieron una oferta de trabajo real y de las más tentadoras que he recibido, pero en la de Arabia Saudí lo único que les interesaba era quedarse con el prestigio».

Además, apunta que no solo él no se ha vendido a la oferta saudí, sino que hay otros muchos investigadores españoles que no lo han hecho. «Hice lo que creía más adecuado para mí y mi universidad. La ciencia es una disciplina honorable que debe cambiar la vida de las personas y este negocio sucio me da asco. Estoy dispuesto a colaborar con investigadores de cualquier nacionalidad, credo y raza, pero nunca con jeques que desprecian los derechos humanos», añade Estévez.

El investigador extremeño también alude a Juan Luis García Girao, matemático y profesor en la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), que según revela El País, captaba con su empresa tapadera a científicos españoles para que mintieran y dijeran que trabajaban en la universidad saudí.

«Me dijo que había una empresa que se encargaba de arreglarlo todo mediante un artículo 83, que es un contrato con una empresa privada a cambio de comprometerme a poner mi afiliación principal en la universidad saudí. Esa empresa ya no ofrecía 50.000 euros, sino que como máximo daba 18.000. Se estaba intentando quedar con un alto porcentaje de lo que ofrecía la universidad saudí», explica Estévez.

Ahora, la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) revisará la labor de intermediación del catedrático García Guirao para poner en contacto a investigadores españoles de la lista de Highly Cited Researchers con la universidad Rey Abdulaziz. El matemático, según publica el periódico La Verdad de Murcia, remarca que se limitó a poner en contacto a dos investigadores que desempeñan su labor en universidades españolas con la universidad saudí, y asegura que «nunca» ha cobrado de esa institución por la intermediación ni por las colaboraciones científicas que él mismo ha llevado a cabo con investigadores de la Rey Addulaziz.