El oficio de sacador de corcho representa una práctica fundamental para la economía extremeña, una praxis y arte ancestral muy arraigado en nuestras dehesas. Todo ... un ritual que en la campaña 2024 empezaba a mediados de mayo, para prolongarse durante unos tres meses.

El alburquerqueño Juan Andrés Gómez puede considerarse un paradigma de esta profesión que se enseña y hereda de generación en generación. En 2012 constituía su propia empresa dedicada a labores de silvicultura, a garantizar la producción y mantenimiento de bosques y montes de la región. «Llevo en el mundo de la saca y la poda toda la vida. Desde niño conozco el oficio, el manejo del hacha corchera». Amante de este oficio, reconoce que «para ser un buen sacador te tiene que gustar esto».

HOY se trasladaba en plena campaña de la saca a la finca Benavente, ubicada a camino entre Alburquerque y La Codosera, un bosque de alcornoques con ejemplares de hasta trescientos años, «que dan hasta ocho quintales de corcho de calidad», un ejemplo de buenas prácticas en el cuidado y conservación del arbolado.

PATRIMONIO«El corcho es un tesoro natural de Extremadura y se debe trabajar a jornal, no a destajo ni a quintales para no ir con prisas y dañar el árbol»

Además de gerente de la empresa, Gómez ejerce como manijero o capataz de la única cuadrilla actualmente afincada en Alburquerque, formada por unas veinticinco personas: dieciocho sacadores, que extraen el corcho; cinco juntadores cargadores; un tractorista, que traslada el corcho hasta la pila, y dos pileros, todos ellos vecinos de Alburquerque y su comarca. «Gente experimentada, cuya virtud es no dar cuchilladas al árbol y dejar los cuellos bien arreglados», asegura.

Trabajo en equipo

La labor del manijero es supervisar todo el proceso: sacar, acarrear, juntar, trasladar en remolque y apilar. «Yo me encargo de dirigir la cuadrilla para hacer efectivo el trabajo en equipo». Gómez demuestra su profesionalidad y experiencia a cada paso que damos durante nuestro recorrido por el alcornocal, reconoce y diferencia cada árbol que vamos encontrando.

La jornada laboral, de unas siete horas, comienza cuando empieza a clarear con la alborada, y termina al mediodía; de esta forma se busca la mejor temperatura para que este duro trabajo no sea tan penoso para los descorchadores. «Es un trabajo que está bien pagado, pero hay que tener aguante físico», señala al respecto de un proceso que comienzan los sacadores trazando con sus hachas las líneas en el árbol, rayándolo, para conseguir desprender la corteza, para despegar el corcho. Con el hacha introducida en la corteza del árbol se hace palanca y se separa o extrae este tejido vegetal. Después llegará el turno para el equipo de recogida, los juntadores que forman los montones que posteriormente el equipo de carga sube al tractor que se dirigirá a la pila, donde los pileros apilan directamente el corcho o lo seleccionan y limpian, si es necesario. Ahí finaliza el trabajo de la cuadrilla, puesto que la recogida y traslado a los patios de las industrias corresponden al propietario de la explotación.

Una faena manual, muy artesanal, «donde se debe trabajar a jornal, nunca a quintales o a destajo, porque así se hace con prisas, se daña el árbol y el acabado no es el mismo», explica Gómez sobre esta profesión, «que no se aprende en dos días, porque se debe manejar bien el hacha. Es un oficio que exige paciencia, experiencia y destreza con la herramienta, a base de golpes certeros y precisos para no dañar el alcornoque y procurando sacar piezas de corcha de similares dimensiones». No se muestra partidario de las nuevas tecnologías aplicadas a la saca, ni tampoco de acortar el tiempo de la misma, en torno a 9-10 años. «Hay que respetar los tiempos de la naturaleza para que la materia prima tenga calidad, y en cuanto a las maquinas se pueden emplear en arboles lisos, pero en arboles verrugosos no sirve».

Precisamente, la mano de obra es algo que preocupa a las empresas del sector de la saca y a los propietarios de fincas, puesto que cada vez es más difícil encontrar mano de obra cualificada, a pesar de que es una de las labores agrícolas mejor retribuidas. Al ser un trabajo muy especializado, cuesta encontrar trabajadores, cada vez hay menos gente que se dedica a la pela de corcho, y a trabajar en el campo, en definitiva. «Se debería fomentar con más aprendices. Nosotros empleamos a varios cada campaña, y deberían ponerse en marcha más escuelas taller y ciclos de FP dedicados a la silvicultura, a la saca y la poda, porque son oficios que tienen buena empleabilidad, futuro laboral», dice.

Juan Andrés Gómez es un gran defensor de su oficio, sacador de corcho, y de las técnicas tradicionales que respetan los tiempos de recuperación de los alcornoques y evitan dañar los ejemplares, muchos, centenarios.