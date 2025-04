El oficial mayor del Colegio de Médicos de Badajoz acepta tres años de cárcel por abusos No irá a prisión, realizará trabajos en beneficio de la comunidad, y pagará 36.000 euros de indemnización tras un acuerdo de conformidad

Celestino J. Vinagre Sábado, 16 de diciembre 2023, 07:48 | Actualizado 09:23h. Comenta Compartir

Cometió abusos sexuales sobre tres trabajadoras del Colegio Oficial de Médicos de Badajoz. Por eso se sentencia al que fuera su oficial mayor, Javier Rayo ... Madrid, a tres años de cárcel y al pago de 12.000 euros en concepto de indemnización a cada mujer víctima de sus abusos. El caso se ha resuelto con un acuerdo de conformidad entre el acusado, la Fiscalía y la acusación particular, adelanta HOY. No pisará la cárcel y hará trabajos en beneficio de la comunidad. Estaba fijado el juicio para el próximo lunes pero ya no se celebrará por este acuerdo.

El acuerdo de conformidad se ha cerrado esta semana. Se reconoce que el oficial mayor (máximo responsable de la parte administrativa del Colegio de Médicos) con más de 30 años de antigüedad ha cometido tres delitos, uno por cada mujer, por los que se le condena a un año de prisión. Tanto el fiscal como la acusación particular habían solicitado tres años de prisión por cada abuso. Además, la acusación particular elevada la petición de cárcel hasta los 17 años al añadir presunto acoso laboral y amenazas. Según adelantó HOY en enero de 2022, varias trabajadoras (cuatro inicialmente) habían denunciado al oficial mayor y por eso fue detenido. El juzgado de instrucción número 3 de Badajoz vio indicios para imputarle por presuntos delitos de abuso sexual, acoso sexual y amenazas. Tras ser detenido por la Policía Nacional fue puesto en libertad con una orden de alejamiento del domicilio de las mujeres que lo habían denunciado y de la sede del colegio, en la avenida de Colón. También se le prohibió que contactase con ellas. Las tres mujeres han sufrido trastornos de ansiedad y han requerido tratamiento psicofarmacológico. Una cuarta víctima también denunció inicialmente, pero han sido tres las que han mantenido la acusación final en el juzgado. Rayo fue despedido por la institución colegial tras conocerse esta situación. En las denuncias se expuso que aprovechó situaciones en las que se encontraba solo con alguna de las trabajadoras para abrazarlas y agarrarlas contra su voluntad, besarlas en los labios y en el cuello, o aproximar su cuerpo para rozarles las nalgas o el pecho, todo ello sin consentimiento. Cuando en septiembre del año pasado un auto del juzgado decretaba la apertura de juicio oral, se supo el escrito del fiscal. Se catalogaba al oficial como el «jefe de la oficina» del Colegio con más de tres décadas de antigüedad, primero como oficial segundo, después como mayor. Se le describió en el escrito de la Fiscalía como una persona de «fuerte amistad y confianza con la directiva» del Colegio de Médicos, con una «importante ascendencia sobre los empleados propios y los trabajadores externos de la institución médica, sirviendo de enlace y confidente entre lo que se hacía en la oficina y la jefatura», del Colegio, representada por su presidente, Pedro Hidalgo. Según el relato de la Fiscalía, a finales de noviembre de 2018 se iniciaron diferentes capítulos de abusos sexuales, que siguieron hasta diciembre de 2021. Tras estallar el asunto, el oficial mayor fue despedido por el Colegio. Posteriormente en septiembre de este año el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) confirmó el despido. «Los hechos imputados en el despido son contundentes y rotundos. (...) En el asunto laboral que nos ocupa los hechos acreditados y recogidos que constituyen la causa de despido encajan en el Estatuto de los Trabajadores y en la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres», explicitó el TSJEx.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión