La oferta pública de empleo de 2025 se cierra en 2.376 plazas

No serán 3.062 las plazas de la Oferta Pública de Empleo de 2025, sino 2.376. De este total, 1.072 son para Sanidad, ... 558 para Educación y 746 para la Administración General de la Junta en lugar de las 1.432 contabilizadas inicialmente por un error en la suma de las cantidades facilitadas a las centrales sindicales, recogidas en la documentación previa a la reunión que esta mañana ha celebrado la Mesa General de Negociación.

De las 1.072 plazas para el SES, 811 son para personal sanitario y 261 para gestión y servicios, y de las 558 de Educación, solo se concreta que 9 pertenecen al cuerpo de inspectores. En cuanto a las 746 en que se cierra la OPE de 2025 en Administración General, 335 serán para laborales y 411 para funcionarios.

Se trata de la mayor oferta de empleo público convocada por el ejecutivo que preside María Guardiola hasta la fecha, ya que la OPE de 2023 incluyó 2.019 plazas, distribuidas entre Educación, Sanidad y Administración General, y la del pasado año se redujo hasta las 1.836 plazas, igualmente entre los tres sectores autonómicos.

Ahora la cifra supera las 2.300 plazas, en función de una tasa de reposición del 120% en los servicios básicos y un 110% en el resto, y deberán salir a oposición en un plazo máximo de tres años (hasta 2028), para continuar reduciendo así la tasa de temporalidad y dando estabilidad a los empleados de la administración extremeña.

El Gobierno regional no ha esperado hasta diciembre, como suele ser lo habitual, para aprobar la oferta pública de empleo en un fin de año marcado por el adelanto electoral en la comunidad autónoma. No en vano la campaña propiamente dicha comenzará el próximo 5 de diciembre y el Ejecutivo ha optado por adelantar la OPE. Está previsto también que antes de la cita con las urnas el próximo 21 de diciembre se amplíen las plazas que centrarán la oposición de administración general en 2026.