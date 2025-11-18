HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Imagen de la reunión de la Mesa General de Negociación de este martes. HOY

La oferta pública de empleo de 2025 se cierra en 2.376 plazas

Un error en la suma de los puestos destinados a administración general con los datos facilitados a los sindicatos motivó la cifra inicial de 3.062 plazas

Ana B. Hernández

Martes, 18 de noviembre 2025, 13:56

Comenta

No serán 3.062 las plazas de la Oferta Pública de Empleo de 2025, sino 2.376. De este total, 1.072 son para Sanidad, ... 558 para Educación y 746 para la Administración General de la Junta en lugar de las 1.432 contabilizadas inicialmente por un error en la suma de las cantidades facilitadas a las centrales sindicales, recogidas en la documentación previa a la reunión que esta mañana ha celebrado la Mesa General de Negociación.

