La oda a lo rural de Sanguijuelas enciende Extremadura

Jaribes en estado puro, los integrantes de Sanguijuelas del Guadiana han encendido estos días una Extremadura pasada por agua con los 'vendíos' de sus cuatro conciertos consecutivos en las dos capitales de provincia. 'Sold out' en la sala Off de Badajoz el jueves y el viernes y también en la Matilda de Cáceres ayer sábado y este domingo.

Su oda a la ruralidad 2.0, en la que mezclan lo tradicional y lo contemporáneo, ha llevado al grupo a un éxito meteórico, con textos que traspasan territorio extremeño y llega a todo aquel que ha vivido, bien a través de él mismo o de sus familiares y conocidos, el éxodo en busca de más oportunidades, y un sonido fresco con fusión de estilos en el que lo mismo te cantan una jota que te intercalan el autotune, para crear un ritmo vibrante y desafiante al baile.

Grupo de moda a nivel nacional, los de Casas de Don Pedro han estirado la gira con grandes citas para el próximo año, por lo que la oportunidad de disfrutar de su música en un espacio donde hay dos centenares de personas resulta ahora un lujazo. El de ayer fue un público entregado a sus letras, su ritmo y su causa.

El concierto comenzó con el intro de 'Revolá', Yesca y Pa qué me llamas. Jugando en casa y muy contentos por hacer gira por las salas de Extremadura, según confesaron al público, siguieron desgranando su primer disco, que ha conquistado a todo el país: Intacto, Me da igual, El estandarte y Quiere parecer. Saben crear ambiente, darlo todo en cada actuación y no dejan pasar la oportunidad de recalcar el orgullo por su tierra.

De la Siberia al mundo

No hay que olvidar que proceden de un pequeño pueblo de la Siberia extremeña al que regresaron después de su paso por Madrid, entendiendo que desde aquí también se pueden lograr los retos y desafiando a aquellos que piensan que no es posible. Ellos no lo olvidan, está claro. Y contagian su emoción. «¿Quién es de pueblo aquí? Vivan los pueblos y viva Extremadura», jalearon.

Continuaron con versiones de Los Chichos y Estopa y más de su primer álbum: La brecha, Siempre, Jota final y Revolá para terminar de enloquecer al personal. Pero quedaba más. El ritmo fue frenético, como el que deben tener las buenas actuaciones en una sala.

Después de hora y media desde el comienzo, enfilaron el remate con 100 amapolas, Septiembre y Llevadme a mi Extremadura como despedida apoteósica. «Vamos a poner Extremadura en el mapa», aseguraron en el escenario.

La gira 'Verbena en vena' les ha traído de nuevo este noviembre a su tierra. Después de Badajoz y Cáceres, la próxima semana toca Almendralejo y Navalmoral de la Mata. Y en diciembre, Villanueva de la Serena. El próximo año harán la traca final de su tour, que se presume fiestera y para no olvidar. Eso sí, para quien consiga alguna entrada.