Lo que oculta el iceberg de las desigualdades sociales Todos perdieron con la crisis, pero quienes menos tenían perdieron, porcentualmente, mucho más, hasta un tercio de su escasa renta JAVIER ELZO Sábado, 27 julio 2019, 09:01

Es frecuente leer en los medios noticias como estas: «el 1% de la población más rica del planeta se reparte cerca del 50 % de la riqueza mundial»; «más del 80 % de la riqueza mundial va a parar al 1 % de los más ricos»; «desigualdades: el 1% de la población mundial posee más que el 99% restante»; «las 26 personas más ricas del mundo tienen tanto como el 50% de los pobres juntos», etc., etc. Añádase a ello que, de forma reiterada, leemos que los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres, que las desigualdades están aumentando y, como corolario, que esta situación está en la base de no pocos problemas graves de nuestra sociedad: la desafección de los ciudadanos de la política, el individualismo reinante, la queja permanente y un largo etcétera.

Si vuelven a leer las cifras de arriba verán que, rigurosamente hablando, no concuerdan, pero tanta reiteración similar no rechazada por (casi) nadie hace pensar en la verosimilitud de lo esencial: si nos fijamos en la punta del iceberg, en el 1 % de los más ricos, que ciertamente controlan o disponen (que no es lo mismo) de la mayor parte de la tarta de la renta mundial. También parece que las diferencias entre ese 1% y el resto aumentan, al menos durante la crisis de 2008 y desde el momento que el capitalismo financiero se ha impuesto pues, se arguye, que la rentabilidad de las finanzas (por quienes viven o se afanan en ellas, no el pequeño ahorrador al que se la dan por todos los datos) es más rentable que las rentas del trabajo. Y esto le ocurre a la inmensa mayoría de las personas, exceptuando a los grandes directores de las grandes empresas y de los grandes bancos que pueden ganar en un año lo que un trabajador medio no ganará en toda su vida laboral. Pero no cabe afirmar que en dos o tres generaciones, salvo guerras y hecatombes financieras, en un país desarrollado –hasta los más pobres– en su mayoría son menos pobres. Vivimos con más recursos que nuestros antecesores. La gran mayoría de los que somos de avanzada edad no tenemos duda alguna al respecto.

Pero el iceberg, ese 1% de los más ricos, no permite ver cómo se distribuye la renta del 99% restante. Lo enmascara incluso, pues ese 99% no es uniforme en su renta. Presento aquí una pequeña parte de un estudio de Olga Salido, profesora de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, publicado en el Observatorio Social de La Caixa, que aborda la magnitud de las diferencias entre los más ricos y los más pobres en España y su evolución en sus rentas entre 2007 y 2013. Y lo hace, como hay que hacer: dividiendo las rentas del conjunto poblacional en diez decilas: la renta media del 10 % que tiene mayor renta, decila 10; el siguiente 10% de mayor renta, decila 9, y así hasta la decila 1, el 10% que tiene la menor renta media.

Para simplificar la exposición me limito a los datos de la renta media anual, por persona (pero obtenidas por hogares, en base a la Encuesta de Condiciones de Vida del INE 2005-2014) de las decilas 1, 5 y 10. Doy los datos, redondeados a centenas de euros, para los años 2007 y 2013, los que ofrece el estudio. La renta media del 10% más pobre (decila 1) era de 3.500 euros anuales en 2007 y descendió a 2.400 en 2013, 1.100 euros menos. La renta media del 10% más rico (decila 10) era de 37.500 euros anuales en 2007 y bajó a 32.800 en 2013, 4.700 menos. Claro que no es lo mismo perder 1.000 euros de 3.500, que perder casi 4.700 de 37.500. La renta media del 10 % que conforma el grupo 5 (decila 5) era de 13.400 euros en 2007 y desciende a 10.600 en 2013, 2.800 menos.

Todos pierden, todos y cada uno de los grupos que conforman las diez decilas perdieron renta durante la crisis, pero los porcentajes de pérdidas (cuyo detalle les ahorro) son notoriamente más elevados en los grupos de rentas más bajas que en los grupos de rentas más altas. La renta media de los miembros más pobres (decila 1) descendió durante la crisis un 33%: en 2013 era aún un 33% más pobre que en 2007; el de la decila 2, el segundo colectivo más pobre, pierde el 28% de su valor; el tercero más pobre, decila 3, el 23 %; mientras que el octavo colectivo más rico perdió un 16% de su renta; el noveno colectivo más rico perdió un 14 %; y la renta media del 10% más rico, un 13%. Por otra parte, la renta media de los hogares más ricos (decila 10) ha pasado de ser, antes de la crisis, 9,5 veces mayor que la del segmento más pobre (decila 1), a ser 13,7 mayor, debido principalmente a la caída de la renta de las clases bajas.

La conclusión es aplastante: todos perdieron con la crisis, pero quienes menos tenían perdieron, porcentualmente, más. Mucho más, hasta un tercio de su escasa renta, mientras que los que más tenían perdieron el 13 % de sus rentas, lo que significa que los más pobres padecieron muchísimo más la crisis que los más ricos. Por otra parte, se confirma que las diferencias entre los más ricos y los más pobres aumentaron, pero no así en las decilas intermedias, del 4 al 7, que permanecieron estables, lo que no quiere decir que estemos ante las mismas personas en 2013 que en 2007. Pero ese es ya otro tema.