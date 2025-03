El ocio de Badajoz se encuentra a orillas del Guadiana

Paloma Aceitón Badajoz Jueves, 17 de agosto 2023, 07:25 | Actualizado 07:49h. Comenta Compartir

Hace una década desde que las orillas del Guadiana se convirtieron en un espacio de parques llenos de vida, zonas deportivas, culturales y de ocio. ... En ese preciso instante, se convirtieron también en el 'rincón' del alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera. «La primera vez que entré en el parque del río lo hice por la entrada del casino y no me lo creía. Sabiendo cómo era el río antes de la obra, a pesar de haber visto su evolución, una vez que finalizó noté que se había abierto una etapa nueva en la ciudad. Ahí me di cuenta de la importancia y la trascendencia de la obra», explica el primer edil.

Gragera encuentra difícil decantarse por tan solo un lugar. Una vida entera en la ciudad donde nació ha conllevado crear vínculos con innumerables puntos de Badajoz. «Tenemos grandes zonas deportivas como La Granadilla, donde he pasado muchísimo tiempo. Los atardeceres en la Alcazaba también me han acompañado muchas tardes, pero sin duda, el parque del río ha sido un gran descubrimiento». Además de su ciudad, Gragera siente una gran vinculación con Almendralejo, la localidad de la que proviene su familia materna y donde ha pasado gran parte de su infancia. «Por eso le tengo un cariño especial», añade. Desde la gran modificación de las márgenes «el parque ha permitido que la gente vuelva a mirar al río». «Nos ha dado a todos los pacenses una capacidad de poder disfrutar de nuestra ciudad como la que no teníamos desde hace mucho tiempo», rememora. Suele visitar este lugar semanalmente «ya sea por trabajo o por ocio». Suele caminar por las zonas ajardinadas mientras disfruta de las puestas de sol que brinda la ciudad, aunque antes solía hacer rutas en bicicleta, «ahora con una niña pequeña, es imposible». «Es un lugar muy amplio que permite desconectar y respirar un poco mientras caminas sin tener que estar pendiente de nada más que de no chocarte con la gente que viene». Las márgenes del río Guadiana están acondicionadas como parques a su paso por Badajoz. Tienen acceso desde ambas partes y por los laterales de cada puente Considera que esta ubicación es «el epicentro del ocio actual en la ciudad» por la cantidad de opciones que ofrece. Las actividades que se realizan en estas zonas van en aumento: conciertos, cine de verano, prácticas deportivas, carreras, rutas, agrupaciones de zumba y yoga… «y en un futuro, también será una zona de patinaje por la pista de 'skate'». «Seguramente también se amplíen las zonas deportivas para dar respuesta a las necesidades de la gente». Las márgenes del río continuarán siendo un lugar de reunión cada vez más acogedor, a medida que la arboleda crezca y genere más sombra y proporcionará un mayor disfrute cuando el cauce del río se encuentre sin el nenúfar «que esperan poder erradicar a la mayor brevedad posible».

