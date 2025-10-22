Ocho festivos de 2026 en Extremadura en los que los comercios podrán abrir El Consejo de Comercio aprueba los festivos de apertura comercial para el próximo año

El Consejo de Comercio de Extremadura se ha reunido hoy para elegir los ocho festivos de apertura comercial autorizada para el año 2026.

Festivos en los que los comercios podrán abrir

Los festivos de apertura serán el 11 de enero, el 2 de abril, el 15 de agosto, el 12 de octubre, el 2 de noviembre, el 29 de noviembre, el 7 de diciembre y el 20 de diciembre. A estos se sumarán dos festivos adicionales que determinarán los ayuntamientos, que deberán comunicar su decisión antes del 15 de diciembre. En caso contrario, se aplicarán por defecto los festivos locales.

Aunque algunos de esos días no son festivo nacional en España, su inclusión como festivo para comercios en Extremadura se debe a una decisión autonómica.

Cada comunidad autónoma tiene la facultad de establecer hasta 14 días festivos al año, incluyendo dos de carácter local que determinan los ayuntamientos.

Buena marcha del sector minorista en Extremadura

Durante el encuentro, el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha informado de la positiva evolución del comercio minorista en la región, que registra un crecimiento interanual del 1,9 % en el índice de ventas corregido por inflación, «consolidando la recuperación de un sector que ha atravesado momentos difíciles».

«Este avance refleja la eficacia del Plan de Apoyo y Consolidación del Comercio Minorista, impulsado por la Junta de Extremadura», tal y como ha dicho el consejero. Los avances de este plan han sido también analizados en la reunión.

Entre las medidas destacadas del plan, se ha subrayado la ejecución casi completa de la línea de ayudas para la mejora de capacidades avanzadas de las pymes, dotada con 3 millones de euros y que ha beneficiado a 330 empresas comerciales minoristas. Asimismo, se ha incrementado el número de gerentes de dinamización comercial, pasando de 23 a 28, con la incorporación de cinco nuevas localidades.

Otra de las iniciativas innovadoras son las ayudas para la modernización de los mercados de abastos, con una dotación de 1,9 millones de euros, cuyo plazo de solicitud permanece abierto hasta el 27 de octubre.