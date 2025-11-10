HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Estudiantes de la UEx en el campus pacense en una imagen de archivo. HOY

Ocho de cada diez titulados en la UEX hace tres años tiene empleo, el 70% dentro de la comunidad autónoma

El tiempo para encontrar un primer trabajo se ha reducido en la última década, aunque la tasa de temporalidad entre este colectivo alcanza el 43%

Ana B. Hernández

Lunes, 10 de noviembre 2025, 07:21

El 78% de los alumnos que finalizaron sus estudios en la Universidad de Extremadura (UEx) en 2022 está trabajando en la actualidad: un 83% de ... los hombres y un 74% de las mujeres. Es una de las conclusiones recogidas en el último informe que la institución académica lleva a cabo de forma anual a través de la Unidad Técnica de Evaluación de la Calidad.

