Ocho de cada diez titulados en la UEX hace tres años tiene empleo, el 70% dentro de la comunidad autónoma

El 78% de los alumnos que finalizaron sus estudios en la Universidad de Extremadura (UEx) en 2022 está trabajando en la actualidad: un 83% de ... los hombres y un 74% de las mujeres. Es una de las conclusiones recogidas en el último informe que la institución académica lleva a cabo de forma anual a través de la Unidad Técnica de Evaluación de la Calidad.

Para elaborar este estudio ha realizado entrevistas a 1.713 egresados de los 3.873 que finalizaron sus estudios en el curso 2021-2022. De ellos, el 94% aseguró que ya había trabajado alguna vez tras finalizar su formación universitaria, y un 78% estaba empleado en el momento en el que se realizaron las entrevistas, entre febrero y mayo de 2025.

Por género, el 93% de las mujeres y el 96% de los hombres declararon que sí habían trabajado después de terminar sus estudios y que, de media, tardaron 6,3 meses en encontrar el primer empleo. Los hombres necesitaron una media de 5,4 meses y las mujeres 6,9 meses.

En cualquier caso, menos tiempo de lo que tardaron los titulados de las promociones anteriores. En la comparativa que hace la UEx desde el curso 2012-2013, el tiempo medio para encontrar trabajo ha descendido de manera importante. Ese curso, el período fue de 7,4 meses y en el último estudio se ha reducido a los mencionados 6,3. De hecho de los titulados en este tiempo, los del curso 2021-2022 son los que menos han tardado.

En lo que respecta al 78% que trabajan en la actualidad, son también más que los de 2012-2013, cuando en el momento en que se realizaron las encuestas para el informe anual trabajaban el 60,5%. No obstante, hay promociones posteriores que tienen porcentajes más altos. Es el caso, por ejemplo, de los titulados en 2018-2019, cuando el 82,1% de los encuestados estaban trabajando.

Oposiciones

Por rama de conocimiento, las personas tituladas que tardan menos en encontrar el primer empleo, según el último informe de la UEx publicado este octubre, son las de Ingeniería y Arquitectura (3,3 meses) y Ciencias de la Salud (3,9 meses). Y en función del mismo criterio, del 78% de titulados trabajando en la actualidad son mayoría los de Ingeniería y Arquitectura (96%) y Ciencias de la Salud (83%).

Del total también, el 70% trabaja en Extremadura, un 29% en otra comunidad autónoma y un 2% fuera de España. Y la tasa de emprendimiento entre las personas egresadas que trabajan actualmente es del 4%.

Los medios más utilizados para conseguir el empleo actual fueron: oposición (27%), enviar el currículum directamente a la empresa (21%), contactos personales y familiares (21%), a través de la Universidad por las prácticas o su portal de empleo (11%).

La tasa de temporalidad en el empleo actual es del 43% (37% para el sexo masculino y 47% para el sexo femenino) y del alumnado encuestado que trabaja actualmente, un 46% lo hace en el sector público y un 64% en el sector privado.

El sueldo neto mensual de los encuestados es de 1.590 euros de media. Para las mujeres baja a los 1.485 euros y para los hombres sube 1.721 euros, según detalla la UEx en su estudio.

Una buena parte de los titulados en la universidad extremeña valora de manera positiva la relación entre su empleo actual y sus estudios, que logra una nota media de 7, siendo el alumnado de la rama de Ciencias de la Salud, con una puntuación de 8,9, el que más valora la relación entre la titulación cursada y su empleo actual.

La satisfacción global promedio de las personas egresadas que trabajan en estos momentos con su empleo actual es de 8,5. Por género, los hombres valoran su trabajo actual con una puntuación media de 8,4 y las mujeres con 8,5.

Ajustar la oferta

Y la puntuación es igualmente alta por ramas de conocimiento. La satisfacción de los que tienen empleo en Ciencias Sociales y Jurídicas alcanza una nota media de 8,6; en Ciencias, 8,4; en los empleos de Ingeniería y Arquitectura, 8,4; la nota en Ciencias de la Salud es de 8,4, igual que en Artes y Humanidades.

Puntuaciones que van acordes con las calificaciones que los encuestados dan a los grados que han cursado: un 7,9 de media sobre 10. Por sexo los datos indican que las mujeres dan una puntuación ligeramente superior a los hombres a esta cuestión (8,0 frente a 7,8 respectivamente).

Los centros en los que el alumnado está más satisfecho con su titulación son el Centro Universitario de Plasencia (8,9), Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional (8,5) y Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud (8,4).

Los titulados de la UEx que trabajan actualmente puntúan también en este estudio los aspectos más relevantes de su puesto de trabajo. Valoran con un 8,9 el ambiente de trabajo, con un 8,6 el horario que tienen, las vacaciones y los días libres; con un 8,4 el desarrollo profesional y con un 8,3 el desarrollo personal.

El estudio realizado tiene como objeto evaluar la relación existente entre los programas formativos desarrollados en la UEx y el empleo de las personas tituladas y conocer la evolución de la inserción laboral en los últimos años. Pero también orientar el diseño curricular del estudiantado con el fin de mejorar su nivel de formación y sus expectativas laborales, y detectar las posibilidades que el mercado ofrece.