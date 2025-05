Ocho apellidos calabazones

En Extremadura no entendíamos la locura del Procés catalán. ¿Cómo era posible que media Cataluña perdiera la cabeza y se vieran tantos 'yayoindepes' gritando por ... las calles en aquella performance emocional que ellos llamaban una revolución de rosas y sonrisas? Pues bien, ya lo hemos entendido todo al comprobar cómo esa situación pasional e irracional de emociones nacionalistas o localistas, basadas en el somos diferentes, somos mejores que los de al lado, nos ha estallado en la cara, en Don Benito, aunque si en Cataluña se sentían superiores a España, con quien no querían saber nada, ahora el sentimiento de superioridad es hacia Villanueva de la Serena. No han faltado los 'yayoindepes' con el oremus perdido en las manifestaciones y en vez del buen rollo catalán de rosas y sonrisas, tenemos la performance dombenitense de besos y abrazos a la salida del último pleno municipal.

Estamos, en fin, ante un tema puramente emocional y, por tanto, no valen los razonamientos para cambiar de opinión. Al revés, cuanto más se razone, más encono. Asistimos, en fin, a un caso de libro de nacionalismo/localismo en el que, bien agitadas las pasiones identitarias, se llega a un estado de ánimo gratificante basado en un sentimiento natural: somos especiales, somos diferentes, somos mejores.

El panorama municipal en Don Benito es tan complicado como que tenemos una alcaldesa que llega del sindicalismo de clase y del entorno cultural de izquierdas, de extracción social media en una candidatura apoyada por Vox, que no se presentó a las elecciones municipales para no entorpecer la candidatura de Siempre Don Benito, a pesar de que Vox, en un principio, apoyaba la fusión: los empresarios la suscribían y no parecía mala hasta que la torpeza del nombre lo complicó todo.

Tenemos al empresariado fuerte apoyando la fusión, mientras que la independencia es aplaudida por la pequeña burguesía de empresarios agrícolas y profesionales liberales de la ciudad. Por otro lado, están las pedanías de Don Benito, que apuestan por la unidad sin ambages y temen que el convenio para apoyar los servicios periféricos, semejante al vigente en Villanueva y que tanto costó, no siga adelante (el PP y Siempre Don Benito no lo ven claro).

En Villanueva se sienten despreciados, no están dispuestos a votar otra vez e incluso se abre paso el rechazo, también emocional, a la unión: ahora ya no queremos estar con ellos. Además, en eso de votar otra vez hay un paralelismo con Cataluña: allí decían que su referéndum valía porque estaba bien hecho y en Don Benito no vale porque estaba mal hecho. Y ni una cosa ni otra. En fin, que no vale eso de votar otra vez cuando lo que sale no me gusta.

La división es grande y grave, cada medida será polémica, los problemas en el equipo de gobierno llegarán pronto y será difícil gobernar una ciudad de 30.000 habitantes con el no a la fusión y bajar el IBI como programa, con una sociedad civil partida en dos, el empresariado irritado tras fracasar las expectativas de inversiones públicas, el fiasco de un proceso que parecía ejemplar a los medios, a la universidad y al resto de España y un enfrentamiento múltiple: interno, entre los dombenitenses (unos jóvenes montaron un grupo de WhatsApp por la unidad, se petó enseguida con más de 1.000 miembros, saltó inmediatamente a las redes y empezaron las manifestaciones), y externo, con las pedanías y Villanueva. Sumemos ese tan extendido: «Tú no tienes derecho a opinar porque no eres de Don Benito y no tienes ocho apellidos calabazones» y tendremos dibujado este 'procés' extremeño que explica todos los fenómenos de identidad.