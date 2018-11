Ocho años esperando el nuevo colegio en Santibáñez el Bajo Material de obra junto al patio y los edificios a medio construir del futuro colegio. :: david palma Alumnos de Primaria del municipio cacereño dan clases en un edificio sin patio y pasan los recreos en el parque del pueblo ANTONIO J. ARMERO Cáceres Domingo, 25 noviembre 2018, 09:06

«¿Quién se va a venir a vivir a un pueblo en el que ni siquiera hay un colegio como Dios manda?». En plena efervescencia del debate sobre la despoblación rural, quien pone el dedo en la llaga de la administración, de la Junta de Extremadura en concreto, es la ampa (Asociación de Madres y Padres de Alumnos) del único colegio que hay en Santibáñez el Bajo. El pueblo tiene 761 habitantes censados, que son 266 menos -un 26 por ciento de caída- que al inicio de este siglo, según el INE (Instituto Nacional de Estadística). Al CRA (Colegio Rural Agrupado) La Paz acuden 28 niños, que se reparten entre dos edificios. 19 dan las clases en lo que queda en pie del colegio antiguo, que fue derruido parcialmente en el año 2010, y los nueve restantes tienen su aula en una sala habilitada en un edificio en el que están también la biblioteca municipal y Correos. Esto obliga a los niños a utilizar los baños de ese lugar, y no unos adaptados para ellos. Y a la hora del recreo, en vez de al patio, que no hay, los profesores les ayudan a cruzar la carretera y les acompañan al parque municipal, que tiene columpios.

Esta es la realidad que viven cada día desde hace ocho años los escolares de este municipio cacereño ubicado a 27 kilómetros al noroeste de Plasencia. Una anomalía sostenida en el tiempo que ha acabado por agotar la paciencia de los padres.

Los alumnos de Educación Infantil y de los tres primeros cursos de Primaria van a clase a un inmueble situado junto a las obras del colegio nuevo, que han empezado y se han reanudado varias veces en la última década. De otra parte, los matriculados en cuarto, quinto y sexto de Primaria (de nueve a once años) son los que acuden cada mañana al edificio en el que están Correos y la biblioteca municipal. Dado el bajo número de alumnos, hay días en que se les unen los niños de tercero de Primaria. No es esto motivo de queja de los progenitores, pues la convivencia de escolares de distintos niveles en una misma aula es algo habitual en centros con pocos alumnos. La anormalidad llega al tener alumnos repartidos en dos inmuebles distantes. El día que los de tercero de Primaria tienen que ir a clase con los mayores, a un profesor le toca enfilar calle abajo y acompañar a los menores hasta el otro edificio. Es un paseo de unos pocos minutos, pero no por corto, protestan, deja de ser inusual, en un sentido negativo.

«Ya no sabemos qué hacer»

«En todos estos años, hemos hablado con la consejería más de una vez y hemos mandado escritos a unos y otros, pero la realidad es la que es y ya no sabemos qué más hacer», lamenta una de las madres. La gota que ha colmado el vaso es que una vez más, han dejado de ver actividad en las obras del nuevo colegio, cuyo patio luce ahora poblado de material de construcción. A unos pocos pasos de esos ladrillos y esos suelos a medio cementar está el aula en la que estudian cada día los alumnos de Educación Infantil y los tres primeros cursos de Primaria. El espacio en el que reciben las clases, detalla una madre, está bien, pero el patio al que salen a jugar, apunta, es pequeño.

Que Santibáñez el Bajo no tenga ya su colegio nuevo se explica «porque se han dado una serie de circunstancias verdaderamente desafortunadas», condensa María Luis Guillén, delegada provincial de Educación. De entrada, la responsable asume que la previsión era que las obras hubieran estado terminadas antes de empezar el presente curso, y que ese plazo se ha incumplido. Anuncia que «estarán acabadas a finales de febrero, y después de Semana Santa, los niños estrenarán las nuevas instalaciones», avanza Guillén, que hace un repaso a la historia reciente del proyecto del esperado colegio que no acaba de llegar.

«Empezó a construirse en el año 2008, pero en 2011 se rescindió el contrato». «En 2012 -continúa- se intentó reanudarlas, pero no llegaron a salir a licitación, y en 2015, cuando llegamos a la Junta (ese año hubo elecciones autonómicas y el PSOE sustituyó al PP al frente del Gobierno autonómico), desde el primer momento Santibáñez el Bajo fue una prioridad para la Consejería de Educación y Empleo».

Guillén visitó entonces el lugar, lo mismo que la consejera, Esther Gutiérrez. «Pudimos comprobar -detalla- que efectivamente, las condiciones no eran las mejores, y nos encontramos también con un inmueble, el del colegio nuevo, estupendo pero abandonado, por lo que tuvimos que encargar un proyecto de terminación». Comenzó a ejecutarse a finales de diciembre del año pasado, con un presupuesto de cuatrocientos mil euros, pero «durante las obras surgieron imprevistos», explica María Luis Guillén. «Aparecieron humedades en los muros, por el graderío de la pista deportiva se filtraba agua, habían robado puertas, cables y tuberías...», detalla la responsable de la Consejería. Añade que se vieron obligados a hacer una modificación de proyecto, por importe de cuarenta mil euros. Se firmó en julio de este año, y las obras se reanudaron a mediados de noviembre, detalla la directora provincial de Educación. «Nosotros reactivamos un proyecto que estaba dormido y que está ya en su recta final. Más aún -concluye María Luis Guillén-: va a quedar un colegio de lujo».