Otro obstáculo: sin opción de alojamiento en el centro

Para facilitar que un policía local de cualquier sitio de Extremadura pueda hacer su obligado curso de formación en Badajoz, la Academia de Seguridad Pública dispone de 54 camas para pernoctar. Si había más candidatos que plazas de alojamiento, la práctica habitual de la Junta era que la preferencia fuese para los agentes cuyo municipio de residencia fuera el más lejano a la capital provincial.

En esta ocasión, según han afirmado los agentes a HOY, no va a haber ni una cosa ni la otra, no hay camas disponibles. Presidencia les ha dicho que no se va a habilitar ninguna para el próximo curso selectivo. La Junta ni confirma ni desmiente a HOY esa información. Señala genéricamente que como no se sabe la fecha de inicio del curso y «tenemos lanzadas las contrataciones de obras y mejoras, trataremos de que dichas obras causen la menor incomodidad»

«La Junta se ahorrará con esta medida el hospedaje, la cena y el desayuno. Sin camas en la Academia, quiere decir que al sueldo de funcionario en prácticas que tendremos (por ejemplo, el Ayuntamiento de Badajoz paga aproximadamente 756 euros), hay que quitarle el pagar un piso de alquiler, y eso no es viable para muchos», sentencia Jesús López.

Recuerda que los agentes que vivan en municipios alejados de Badajoz se van a tener que buscar de forma obligatoria una vivienda durante al menos cinco meses. Y la dificultad es máxima en estos momentos.

Primero, por encontrar un piso de arrendamiento, algo que se está convirtiendo en casi misión imposible en el panorama inmobiliario actual.

En segundo lugar por el importante desembolso económico que hay que hacer «en el caso de que encuentres vivienda para arrendar, porque muchas veces se prioriza contratos de alquiler por un año y para determinados colectivos».

«Es más fácil que en el mercado del alquiler encuentren piso un estudiante que va a estar un curso completo o funcionarios con plaza fija. Pero para un agente de Policía Local que debe venir a la formación a Badajoz a estar seis meses como mucho y con un sueldo muy corto va a crear problemas personales es muy graves», sentencia este agente.