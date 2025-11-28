Las obras de mejora del yacimiento de Cáparra concluirán en febrero

Las obras de rehabilitación y mejora de la Ciudad Romana de Cáparra, en el término municipal de la localidad cacereña de Oliva de Plasencia, ... superan ya el 75% de ejecución, y su finalización está prevista para febrero. Así lo destacó la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, durante la visita que realizó ayer para comprobar el avance de las obras de recuperación de este yacimiento, una intervención de 1,9 millones de euros que «permitirá mejorar la conservación del enclave y la experiencia de los visitantes».

Durante la visita, Bazaga subrayó la importancia de una actuación «ambiciosa y necesaria», dado que Cáparra no había sido objeto de un proyecto integral de recuperación desde hace más de veinte años.

La consejera explicó que los trabajos actuales «responden a la necesidad de ordenar, proteger y poner en valor un conjunto arqueológico único», que cada año incrementa su número de visitantes y se consolida como «una de las grandes puertas de entrada al turismo cultural en Extremadura», ya que en el último año abierto ha recibido hasta 50.000 visitantes.

Las obras se articulan en tres ejes principales, como es por un lado la remodelación completa del Centro de Interpretación, prácticamente finalizada, que permitirá ampliar los espacios expositivos y mejorar la acogida al visitante, señala la Junta. «Este nuevo edificio hará posible que quienes lleguen a Cáparra comprendan mejor su historia antes de recorrer el yacimiento», señaló la consejera.

El segundo eje comprende la restauración de los elementos más significativos del enclave, como el arco, las termas, la domus, la puerta sureste y el anfiteatro, y en la mayoría de estos puntos, los trabajos ya han concluido. Cabe destacar que en las termas se está reforzando la tarima de la cubierta para mejorar la accesibilidad, mientras que en el anfiteatro se ha mejorado su acceso para garantizar su preservación.

La tercera línea de actuación se corresponde con la excavación arqueológica del foro, ya completada, que ha permitido recuperar monedas, restos de época romana y estructuras posteriores, explicó la consejera.