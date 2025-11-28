HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Las obras de mejora del yacimiento de Cáparra concluirán en febrero

Se trata de una intervención de 1,9 millones de euros que «permitirá mejorar la conservación del enclave y la experiencia de los visitantes»

Redacción

CÁCERES.

Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:00

Las obras de rehabilitación y mejora de la Ciudad Romana de Cáparra, en el término municipal de la localidad cacereña de Oliva de Plasencia, ... superan ya el 75% de ejecución, y su finalización está prevista para febrero. Así lo destacó la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, durante la visita que realizó ayer para comprobar el avance de las obras de recuperación de este yacimiento, una intervención de 1,9 millones de euros que «permitirá mejorar la conservación del enclave y la experiencia de los visitantes».

