Soraya Vega (Herrera del Duque, 1987) se afilió al PSOE tras escuchar a Guillermo Fernández Vara en un mitin en Don Benito. En 2012 se ... convirtió en la secretaria general de las Juventudes Socialistas de Extremadura, de 2015 a 2019 fue teniente de alcalde en Herrera del Duque y ahora, en su segunda legislatura como diputada autonómica, se ha convertido en la voz y el rostro visible de su partido en la Asamblea.

–Toda una responsabilidad en un curso político en el que su partido, tras gobernar los últimos cuatro años con mayoría absoluta, se va a la oposición.

–Sí, es una responsabilidad que se afronta con ilusión, con fuerza y teniendo en cuenta que tenemos detrás, tenemos al lado el PSOE, que es ese enorme partido que tanto ha dado a Extremadura. Y tenemos una de nuestras grandes fortalezas y para mí una de mis grandes seguridades, a nuestro secretario general, a Guillermo Fernández Vara, que sigue al frente del partido.

–¿Cuál es el objetivo del PSOE esta legislatura?

–Ser capaces de desvelar lo que no está escrito en el pacto entre PP y Vox, aquello que no conocemos pero que, sin embargo, ya vamos conociendo y podemos intuir, y que es lo que nos está preocupando a los socialistas.

–¿Por eso han decidido iniciar la oposición antes de los 100 días de cortesía habituales?

–Sí que hemos respetado y queremos respetar los 100 días de cortesía. Ahora, también es importante que el gobierno entienda que los 100 días de cortesía no son para que puedan hacer y deshacer a su antojo como están haciendo. Creo que estamos siendo mucho más respetuosos que lo que algunos podrían interpretar, pero hay cuestiones que tenemos que salir a denunciar. Y lo estamos haciendo con todo el respecto institucional al gobierno, aunque la cortesía no está siendo bidireccional. Es decir, el respeto ha de ser mutuo y, sin embargo, el gobierno de coalición de PP y Vox no está siendo respetuoso con la Asamblea de Extremadura.

–¿Por qué?

–Lo hemos visto esta semana. El PSOE ganó las elecciones. Tenemos 28 diputados y, sin embargo, Vox tiene la misma voz que los socialistas en la Asamblea con tan solo cinco diputados. Y en el Día de Extremadura, cuando antes había voz para todos los grupos parlamentarios en el acto institucional, la Señora Guardiola lo ha liquidado para convertir esta celebración en un día único y exclusivamente orientado a su figura.

–Parece que su valoración de los dos meses del nuevo gobierno no es positiva.

–No lo es, no lo puede ser. El SES y el Sepad, que son dos pilares de la sanidad extremeña, se dejan en manos de personas que solo han trabajado en el sector privado. Es decir, que van a poner por delante el interés del negocio económico al de la prestación del servicio público que las extremeñas y los extremeños se merecen y necesitan. Pero es que estamos hablando también del derogazo para impedir que los altos cargos comparezcan en la Asamblea, de censurar una obra teatral en Talayuela, del frenazo al proyecto de regadío de Tierra de Barros, del frenazo al proyecto de fusión de Don Benito y Villanueva de la Serena. Estamos hablando de un gobierno que nos avisa cinco meses antes ya de que no va a confeccionar los presupuestos, con excusas que son de mal estudiante, y de un gobierno que ha eliminado la Consejería de Igualdad.

–Hay siete mujeres en un Consejo de Gobierno integrado por diez personas.

–Es que no podemos confundir ser mujer y ser feminista. No podemos decir que el hecho de poner un número determinado de mujeres en el Consejo de Gobierno ya es suficiente como para hacer política feminista. Lo que ha hecho este gobierno hasta el momento ha sido todo lo contrario.

–Presidencia asume las competencias de Igualdad.

–Eliminar la Consejería de Igualdad es eliminar de la primera línea política algo trascendental para la igualdad en Extremadura y, en consecuencia, también para nuestro país. Ha degradado el rango, las competencias, la importancia y también las responsabilidades. Es necesario mantener un rango de importancia no solo por lo simbólico, también porque contar con una estructura al final va a desembocar en más política y en mejor política. El hecho de que lo asuma Presidencia directamente es diluirlo, vaciarlo de contenido.

–Se vislumbra una oposición dura por su parte.

–Vamos a hacer una oposición dura, también leal y constructiva, pero no silente. El PSOE tiene las cosas muy claras y tenemos mucha gente en diferentes instituciones, con nuestro secretario general, con nuestros secretarios en ambas provincias para defender los posicionamientos del partido y, por supuesto, en la Asamblea, con un grupo parlamentario formado por 28 diputados y diputadas perfectamente preparados para hacer una oposición digna y rigurosa; que no quepa ninguna duda de que el PSOE va a estar allí donde los ciudadanos lo necesitan.

–¿No cree que la falta de un liderazgo claro, después de que Guillermo Fernández Vara haya confirmado que no seguirá al frente del PSOE de Extremadura, puede debilitar su labor de oposición?

–No hay debilidad en el liderazgo del PSOE en estos momentos. Sabemos perfectamente que Guillermo Fernández Vara no va a repetir como secretario general, pero esto no significa que estemos en una posición de debilidad. Todo lo contrario. Somos un partido con casi 145 años de historia, un partido en el que estamos muy acostumbrados a debatir todo lo que decidimos, a alcanzar consensos y hacerlo, además, en un ámbito de normalidad. Y en estos momentos tenemos un liderazgo claro con un hombre que ofrece seguridad y fortaleza al PSOE y haremos nuestra transición, cuando toque hacerla, de manera tranquila, como lo hacemos siempre.

–No habrá congreso de renovación en Extremadura hasta que haya gobierno en España, ¿por qué?

–Si estamos en un ambiente de incertidumbre en nuestro país, no nos parece lo más adecuado meternos en procesos orgánicos, cuando lo que esperan los ciudadanos en este momento de nosotros es que nos dediquemos a lo que nos tenemos que dedicar, que es a conformar gobierno y a ofrecer estabilidad al país, no a nuestras cuestiones internas, porque no son la prioridad ahora.

–¿Qué le parecen las exigencias de Carles Puigdemont para que su partido siga al frente del Gobierno de España?

–El PSOE ha sido muy claro, esto debe producirse en el marco de la Constitución, pero el diálogo en nuestra democracia nunca puede ser malo, nunca lo es de hecho. Y vemos las consecuencias en el marco de convivencia, si alguna vez Cataluña estuvo a punto de romper, fue cuando gobernaba Mariano Rajoy. En nuestro país lo que hemos venido a hacer los socialistas en el Gobierno de España es precisamente tender puentes y dialogar, para que los ciudadanos no entiendan que la política genera más problemas que soluciones.

–Cataluña quería romper antes y quiere romper ahora.

–Por eso se sigue negociando y por eso se sigue dialogando.

–¿Teme que una nueva legislatura con un PSOE apoyado por los independentistas pueda volver a perjudicar al partido en Extremadura?

–No, creo que el Gobierno de Pedro Sánchez esta legislatura ha sido tremendamente beneficioso para las clases medias y trabajadores de este país y de esta región. Y creo que conocer las causas de por qué a pesar de haber ganado las elecciones no estamos gobernando la Junta de Extremadura, requiere un análisis riguroso y real de lo que ha ocurrido, que es el que estamos haciendo en el seno del PSOE. No podemos hacer atribuciones externas, como si todo fuese culpa de alguien y no de nuestras propias acciones, la responsabilidad de los resultados electorales no son solo de una cuestión en concreto.

–¿Y cuál es la conclusión de ese análisis?

–Tenemos algunas ideas pero queda por concluirlo.

–En cuanto a la sustitución de Fernández Vara como secretario general, ¿le gustaría como a él que hubiera un candidato de consenso?

–No sabemos si será posible y si es una buena o mala idea realmente. Cuando hay debate en el seno de esta organización no me parece mala idea. Lo que sí tenemos que ser capaces de hacer es trasladar una imagen de unidad, y eso el Partido Socialista lo va a hacer se produzca o no un debate interno respecto a los nombres, respecto a las caras.

–¿Cree, como ha ocurrido en el PP, que es el momento de que una mujer lidere el PSOE extremeño?

–Pues esto me lleva a una reflexión muy parecida a la que comentábamos antes con respecto a las políticas de igualdad. Las mujeres no somos jarrones para ponernos y quitarnos de los lugares como si fuésemos un adorno, no. Las mujeres lo que reivindicamos y lo que siempre ha reivindicado el feminismo es pelear y luchar por nuestros espacios en igualdad de condiciones. Es lo que siempre ha buscado el PSOE.

–¿A usted le gustaría pelear por ser la nueva secretaria general del PSOE de Extremadura?

–No, en estos momentos yo soy la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.