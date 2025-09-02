HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El obispo de Coria-Cáceres presidirá la misa pontifical del 8 de septiembre

Redacción

BADAJOZ.

Martes, 2 de septiembre 2025, 07:29

El obispo de Coria-Cáceres, monseñor Jesús Pulido, presidirá la misa pontifical del próximo día 8 de septiembre en el Monasterio de Guadalupe, con motivo de la festividad de la Virgen de Guadalupe, Patrona de Extremadura. Será en el marco de las Peregrinaciones y Fiestas Mayores de Guadalupe 2025, que además coinciden con el Año Jubilar de la Esperanza.

Cabe recordar que en la edición de 2024 la celebración estuvo presidida, por primera vez, por el arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, y que en 2026 será el turno del obispo de Plasencia.

Habitualmente, esta importante celebración mariana estaba presidida por el cardenal arzobispo de Toledo, primado de España, pero desde el pasado año las diócesis extremeñas se han ido turnando en la presidencia de la misa.

Jesús Pulido

Reforzar vínculo

La jornada del 8 de septiembre comenzará a las 8.00 horas con el Rosario de la Aurora y culminará con la solemne eucaristía a las 11.00 horas, seguida de la tradicional procesión con la imagen de la Virgen por las calles del pueblo.

«Con este gesto de comunión, las diócesis de Extremadura refuerzan su vínculo con la Virgen de Guadalupe, símbolo de fe, unidad y esperanza para los fieles de la región y de toda España», informa el Obispado de Coria-Cáceres.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Víctor Píriz dimite como secretario general de la Consejería de Economía para trabajar en la privada
  2. 2

    Mérida instala un nuevo radar de tráfico en la avenida Reina Sofía
  3. 3 Herida una mujer tras ser atropellada en la calle Corte de Peleas en Badajoz
  4. 4

    Guardiola cambia al completo Gestión Forestal tras la salida de Higuero
  5. 5 Jorge Rey alerta sobre un fenómeno inusual que marcará el tiempo en otoño de 2025
  6. 6 Sustraen tres palomos que valen una fortuna: 170.000 euros
  7. 7 Intervenidos en Badajoz más de dos kilos de droga ocultos en una rueda de repuesto
  8. 8 La Policía Local se incauta de mil kilos de fruta en el mercadillo del domingo
  9. 9 Preocupación en la calle Hernán Cortés de Cáceres por los objetos lanzados desde un edificio
  10. 10 Un hombre encapuchado atraca una tienda de Olivenza y se lleva 530 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El obispo de Coria-Cáceres presidirá la misa pontifical del 8 de septiembre