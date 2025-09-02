El obispo de Coria-Cáceres presidirá la misa pontifical del 8 de septiembre

Redacción BADAJOZ. Martes, 2 de septiembre 2025, 07:29 Comenta Compartir

El obispo de Coria-Cáceres, monseñor Jesús Pulido, presidirá la misa pontifical del próximo día 8 de septiembre en el Monasterio de Guadalupe, con motivo de la festividad de la Virgen de Guadalupe, Patrona de Extremadura. Será en el marco de las Peregrinaciones y Fiestas Mayores de Guadalupe 2025, que además coinciden con el Año Jubilar de la Esperanza.

Cabe recordar que en la edición de 2024 la celebración estuvo presidida, por primera vez, por el arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, y que en 2026 será el turno del obispo de Plasencia.

Habitualmente, esta importante celebración mariana estaba presidida por el cardenal arzobispo de Toledo, primado de España, pero desde el pasado año las diócesis extremeñas se han ido turnando en la presidencia de la misa.

Reforzar vínculo

La jornada del 8 de septiembre comenzará a las 8.00 horas con el Rosario de la Aurora y culminará con la solemne eucaristía a las 11.00 horas, seguida de la tradicional procesión con la imagen de la Virgen por las calles del pueblo.

«Con este gesto de comunión, las diócesis de Extremadura refuerzan su vínculo con la Virgen de Guadalupe, símbolo de fe, unidad y esperanza para los fieles de la región y de toda España», informa el Obispado de Coria-Cáceres.