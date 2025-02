Obesidad: culpabilizar a la víctima

Comenta Compartir

Un sistema nacional de salud (SNS) garantiza justicia ante la enfermedad (cada ciudadano recibe atención según su necesidad) y equidad (igualdad de prestaciones a igual necesidad), a diferencia de los sistemas de orientación liberal (el paradigma de Estados Unidos) que promueven la libertad y autonomía del ciudadano y donde cada uno recibe atención sanitaria según su capacidad y deseo de pago. Los beneficios que aportan los SNS en la salud de sus poblaciones son muchos y están refrendados en múltiples estudios nacionales e internacionales.

En los SNS prima también el concepto de autorresponsabilidad, un concepto desarrollado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que enfatiza lo mucho que cada uno podemos hacer por preservar y aumentar nuestro nivel de salud (alimentación saludable, ejercicio físico, abandono del tabaco, disfrutar del tiempo de ocio, de la familia y amigos, etc). Pero en ocasiones este principio se malinterpreta intencionadamente y se tiende a culpabilizar al paciente cuando ha adquirido una determinada enfermedad condicionada claramente por un estilo de vida. Esto ocurre claramente en periodos de crisis económica y con gobiernos conservadores, como sucedió hace años en el Reino Unido con Margaret Thatcher, donde se cuestionó si habría que financiar tratamientos costosos a los pacientes fumadores que sufrieron un infarto y continuaban fumando. Evidentemente el principio de autorresponsabilidad de la OMS («hacer la elección sana la elección firme») no pretende culpabilizar a quien en el fondo es una víctima, sino enfatizar que si lo saludable, por ejemplo, es no fumar, los gobiernos deberían ser consecuentes y diseñar políticas sociales que potencien esa elección.

Ahora surge algo similar con la obesidad en nuestra región, Extremadura. La obesidad, salvo la infrecuente obesidad secundaria, es un estilo de vida y surge del desequilibrio entre la ingesta calórica y la energía consumida. Al no ser estrictamente una enfermedad, no habrán visto ustedes personas obesas entre los prisioneros de los campos de exterminio nazi, aunque sí padecían otras muchas enfermedades. Tampoco habrán visto obesos entre los corredores de maratón, a pesar de las dietas hipercalóricas que ingieren.

Se investiga mucho en tratamientos de la obesidad, y son pioneros los estudios de la doctora extremeña Guadalupe Sabio. Pero como también señala el también extremeño profesor Enrique Campillo, el desequilibrio energético, la diferencia entre lo que se consume y lo que se precisa, estará casi siempre presente en la persona obesa.

La obesidad supone un factor de riesgo para muchas enfermedades, desde cardiovasculares a metabólicas, neoplásicas o reumatológicas (artrosis).

Pero desde hace ya meses en los servicios de Traumatología del Sistema Extremeño de Salud (SES) se rechaza para intervención de prótesis de rodilla o de cadera a aquellas personas obesas con un índice de masa corporal mayor de 35 Kg/m2.

Sin cuestionar el riesgo que supone una intervención de recambio articular por artrosis en los pacientes obesos, y sin elementos para analizar la influencia de tal restricción en una disminución interesada de las listas de espera lo que, desde luego, llama la atención es el silencio de los gestores y políticos sanitarios ante medidas que tratan de culpabilizar a la víctima, como antes se intentó en lo referente al tabaquismo en el Reino Unido.

De manera que, si usted es responsable de su obesidad, ha de cargar con sus consecuencias y limitaciones, y no será candidato al beneficio de una intervención quirúrgica reparadora aunque firme un consentimiento asumiendo los riesgos de tal intervención.

No se ha elaborado ningún plan estatal frente a la obesidad que comprometa al Gobierno y a las comunidades autónomas en su desarrollo. Los programas locales dirigidos a niños y padres fomentando el ejercicio físico y una alimentación saludable son estrategias positivas y útiles, pero totalmente insuficientes. Se requiere un mayor compromiso y valentía de los gobiernos, diseñando estrategias estatales contra la obesidad, dirigidas a abordar una sus principales raíces, con una política coordinada de elaboración y comercialización de alimentos que evite que los alimentos saludables y nutritivos sean demasiado caros.

En los países desarrollados la obesidad, como el tabaquismo, es más prevalente en las personas con menor nivel socioeconómico, en las clases sociales más desfavorecidas. Quienes poseen menor nivel de renta tienen más riesgo de convertirse en obesos, entre otras razones, porque los alimentos de alto contenido calórico son más baratos.

Y si bien el derecho a la salud realmente no existe (nadie puede garantizarlo plenamente como tampoco el disfrutar de una magnífica memoria) sí que existe el derecho a la protección de la salud, que nuestra Constitución recoge en su artículo 43.2 encomendando a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios.

En este problema de la obesidad, como en otros muchos, el compromiso de nuestros políticos para actuar en su prevención deja mucho que desear, y la víctima, finalmente, acaba siendo la culpable.