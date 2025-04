«Nunca he olvidado mis raíces, por eso trato de divulgar la riqueza de la región»

A pesar de haber conocido el mundo con una mochila a la espalda y haberme hermanado con muchas culturas, nunca he olvidado mis raíces, por ... eso trato de divulgar la riqueza de Extremadura cada día». Así define Pilar Rubio (Aldeanueva del Camino, 1954) la pasión que siente por su tierra.

Ahora está jubilada, pero Rubio es vicepresidenta de El Hogar Extremeño de Madrid y responsable de cultura en este centro, además de editora, cronista, colaboradora de HOY y escritora. Sin embargo, no es esta lista de facetas profesionales la que define a la aldeanovense, sino su amor por la tierra que le vio crecer.

«Llegué a Madrid en los setenta cuando emigré con mis padres. Quise trabajar para financiarme los estudios y tuve la suerte de poder hacerlo en una editorial por las mañanas», explica. Rubio tan solo tenía 16 años, pero ya dominaba la mecanografía y la caligrafía. Por las tardes estudiaba, hasta que llegó a licenciarse en Ciencias de la Educación.

«Somos un faro de cultura en todas sus manifestaciones y una ventana abierta a Extremadura»

«He tenido la suerte de poder compaginar mi formación con el mundo de la edición, donde siempre, de alguna manera, aflora algo pedagógico. Primero estuve en grandes editoriales, en las que no solo trabajé, sino que también aprendí. Más tarde me independicé formando mi propia oficina de proyectos editoriales 'Ediproyectos' (que pasaría a llamarse Ediproyectos Europeos). Esa andadura fue muy bonita porque hacía libros y colecciones desde cero. Cada proyecto era un reto y eso fue muy interesante».

Su trayectoria como editora inevitablemente la vinculó con el mundo de la escritura, por lo que tiene en su haber la publicación de biografías como las de Tiziano, Carolina Coronado o María Moliner, entre otras. También ha trabajado otros géneros, con los que ha publicado piezas como 'Los puentes de la cultura' o 'El enigma de los manuscritos robados'. Actualmente se encuentra en imprenta 'Cuentos por la paz: De lado a lado del planeta'.

Modelos a imitar

«En este libro no solo reflejo el patrimonio histórico y artístico de las diferentes culturas, sino que trato de que los personajes sean modelos de valores a imitar», comenta.

En su etapa de editora recibió premios del Instituto Nacional del Libro Español en la categoría de Libro mejor editado. Desde entonces han sido multitud de galardones y nominaciones con los que se ha hecho.

En sus obras no puede faltar la representación de Extremadura, y es que ese es su horizonte personal y profesional.

Su nexo con la región va más allá de las largas temporadas que pasa en su pueblo natal. Rubio lleva Extremadura dentro de la misma manera que la difunde por Madrid. «Al vivir a caballo entre Madrid y Extremadura, me dedico a divulgar los valores, el patrimonio y la cultura de la región, cuando estoy en mi pueblo y fuera de él».

Pero su jornada laboral no se limita a la gestión de cultura, cuenta. «Como soy inquieta, también soy socia del Ateneo de Madrid, participo en multitud de actos culturales, doy conferencias, colaboro en una entidad divulgadora de la literatura extremeña, me vinculo a mujeres que pretendan dar visibilidad al universo femenino...».

Como vicepresidenta elabora la agenda cultural para que el Hogar Extremeño sea un escaparate de la región. «Divulgamos sus tradiciones, su folklore, su literatura, su música, su cinematografía... absolutamente todo. Invitamos a personajes extremeños para que nos den conferencias de sus libros, de hallazgos... Somos un faro de cultura en todas sus manifestaciones y una ventana abierta a Extremadura».

Más que un lugar de reunión

El Hogar «no solo es un punto de encuentro», también lo conforman un grupo de escritores, el de teatro 'Gran Vía' o el coro 'Nuestra Señora de Guadalupe'. «Mostramos de todo, la gente nos ve y hacemos un hermanamiento y un intercambio con el objetivo de engrandecer Extremadura. Lo más gratificante de todo es el vínculo que hay entre los que emigramos y los que siguen en la región, eso consigue es fortalecer la imagen de nuestra tierra», afirma.

«Cuando emigré, sentía añoranza. Ahora, en lugar de ser algo que me apene, me alegra percibir que los que nos vamos no desaparecemos de Extremadura, sino que seguimos estando», añade.

El denominador común de cada trabajo y proyecto que realiza Rubio es la defensa y difusión de Extremadura.

«En todo momento trabajamos por la región, desde dentro y desde fuera. La cultura llama y nuestra agenda cultural es muy completa pero hay que trabajar mucho en ella para que todas las semanas esté cubierta».

El trabajo de esta gran defensora de la región continúa y recientemente ha terminado un libro inédito «al que no le puede faltar la representación regional» y que espera que pueda ver la luz próximamente.

«Mi marido y yo siempre hemos tenido un gran amor a los libros, así que hemos acumulado una biblioteca propia», concluye mientras confiesa que es feliz con lo que hace.