El número de familias numerosas sube un 16% en cinco años pese a la caída de la natalidad La reforma legal que se produjo en 2015 ha permitido que se mantenga el número de títulos en vigor en la comunidad

Juan Soriano Domingo, 9 de noviembre 2025, 20:50

Cada vez nacen menos niños en Extremadura, pero paradójicamente cada vez hay más familias numerosas en la región. Los cambios normativos explican un incremento que llega al 16% en los últimos cinco años, un periodo en el que el número de nacimientos en la comunidad se ha reducido en un millar.

Las últimas cifras oficiales del Ministerio de Derechos Sociales recogen que a 31 de diciembre de 2024 había en la región 23.847 familias numerosas. Apenas cinco años antes había 20.558. Son casi 3.300 más, un dato que resulta llamativo si se compara con las estadísticas de nacimientos del Instituto Nacional de Estadística. El pasado año nacieron en la región 6.649 niños, un resultado aún provisional. En 2019 fueron 7.650. Es decir, mil menos en el mismo periodo.

El crecimiento resulta aún más notable si se compara con 2015, un año clave para la regulación sobre familias numerosas. Entonces había en la región 14.715 y el número de nacimientos llegó ese año a 8.895. En estos nueve años se ha producido por tanto un incremento del 62% de familias numerosas, mientras que los niños nacidos en la región se han reducido un 25%.

La explicación a este incremento no se debe por tanto a la natalidad, sino que se encuentra en los cambios legales que se han producido en los últimos años, precisamente en 2015, cuando se modificó la Ley de protección a las familias numerosas para reformar las condiciones de mantenimiento de los efectos del título oficial.

Hasta entonces, la vigencia persistía hasta que el número de hijos necesario para ser familia numerosa tuviera la edad mínima establecida (21 años, o 25 si el joven está estudiando). Esto implicaba que cuando los hermanos mayores iban cumpliendo esa edad la familia podía perder el título si quedaban menos de tres o dos hermanos con las condiciones exigidas en la normativa. Con ello se daba la paradoja de que los hermanos menores, que eran los que habían generado el derecho al reconocimiento como familia numerosa, no podían disfrutar de los beneficios que supone en toda su extensión, hasta los 21 o 25 años.

Por ese motivo, se acordó que la condición de familia numerosa siguiera en vigor, aunque el número de hijos fuera inferior a lo exigido, mientras al menos uno de ellos tenga menos de 21 años o 25 en caso de que siga estudiando. En este caso, los beneficios sólo son aplicables a los descendientes que se encuentran por debajo de esa edad, pero se mantiene para la unidad familiar.

Esto hizo que muchas familias numerosas pudieran mantener esa condición, lo que se refleja en las estadísticas. En los últimos ejercicios, el número de nuevos títulos en la región ronda el millar al año, mientras que las renovaciones han fluctuado entre 4.000 y 5.000 por anualidad. Pero la reforma implica que cada vez son menos las familias numerosas que dejan de serlo.

Renovaciones con un solo hijo

Montserrat García, de la Federación de Familias Numerosas de Extremadura, explica que «tenemos muchas renovaciones de títulos con un solo hijo».

Como explica, esto evidencia que la imagen que se tiene de la familia numerosa, una pareja con seis, siete u ocho hijos, no es real. De hecho, de las 23.847 familias numerosas de la región, 12.413 tienen tres hijos y 6.177, dos. Suponen casi el 78% del total. Y son además las más beneficiadas por la reforma legal que tuvo lugar en 2015.

García señala además que el aumento del número de títulos no se ha visto acompañado por un incremento de asociados. Según indica, las familias están cada vez más informadas, «incluso antes de nacer su tercer hijo». Pero la mayor parte de los socios se mantiene desde hace años.