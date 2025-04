El número de extremeños que vive en el extranjero aumenta en 700 cada año

Los extremeños que viven en el extranjero son cada vez más. Así lleva sucediendo desde 2009. Ese año residían en otros países un total ... de 23.152 y, hoy, la cifra alcanza los 33.607. Son 697 más de media cada doce meses, según los datos del Instituto de Estadística de Extremadura.

El destino más elegido es Francia, donde actualmente viven 8.592 personas inscritas como naturales en la comunidad autónoma, seguido de Alemania con 5.455, Argentina (3.947), Suiza (2.188) y Brasil (1.986).

Lo sabe bien Elena García Sojo, que vive en Francia. Esta cacereña emigró a París en 2012 y allí se ha quedado. Ya es funcionaria en el país galo y dirige un colegio con 127 niños de tres a seis años.

«Terminé Filología Francesa y estábamos en plena crisis. No había oposiciones y me fui de niñera a Francia», recuerda Elena, que ha regresado a Extremadura por Semana Santa. «Siempre que puedo vengo», añade.

«Terminé Filología Francesa y estábamos en plena crisis, así que me fui de niñera a Francia y ahora dirijo un colegio en París» Elena García Cacereña que emigró en 2012

«En el plano personal me encantaría volver a mi tierra, pero en lo profesional sé que no voy a conseguir nada igual que lo que tengo en París», reconoce. «Echo de menos Cáceres, su clima, lo cercana que es la gente y el simple hecho de desplazarme andando a cualquier sitio. En definitiva, la vida más tranquila. Allí todo es mucho más rápido, pero también tienes la cultura y el ocio de una ciudad grande», dice Elena.

Muchos jóvenes de su generación se vieron obligados a salir de Extremadura en busca de un trabajo. De hecho, en el lustro entre 2011 y 2016 es cuando la región perdió a más extremeños. Es más, hubo años como 2014 en los que el aumento de la cifra de residentes en el extranjero pasó la barrera de las mil personas.

A la vista de los datos, es fácil relacionar el incremento con el fenómeno migratorio motivado por la crisis económica en España, pero no solo se debe a eso. De hecho, la mayoría de ellos no se han marchado de esta tierra, sino que el 58,6% de los 33.607 extremeños residentes en el extranjero nacieron fuera de España y el 4,8% en otra comunidad o no consta, según la estadística.

Eso evidencia que, por ejemplo, gran parte de este aumento se debe a personas que han obtenido la nacionalidad española y se han inscrito en Extremadura a efectos del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE).

Pero el fenómeno migratorio también forma parte de la estadística, pues el 36,6% de los extremeños residentes fuera sí vivían antes en la región.

Es el caso de Laura Olivera-Nieto, nacida en Coria y graduada en Física y Matemáticas que vive desde 2019 en la ciudad alemana de Heidelberg. Es investigadora en el ámbito de la Astrofísica y trabaja en el Instituto Max Planck, uno de los centros más punteros de Europa.

Grandes diferencias

«Veo imposible volver a Extremadura porque me dedico a la Astrofísica», dice Laura, que indica que hay grandes diferencias entre Alemania y Extremadura. «El clima es muy distinto, pero también hay muchos más servicios públicos y unos trenes excelentes, algo que en Extremadura falla», lamenta.

«Vivo en Alemania desde 2019; aquí hay muchos más servicios públicos y los trenes son excelentes» Laura Olivera-Nieto Científica nacida en Coria

También hay muchas diferencias con esta tierra en Singapur, el país en el que vive desde hace cinco años otro extremeño que emigró atraído por una oferta laboral. Álvaro Morcillo, de Don Benito, trabaja como profesor de tenis para familias adineradas.

«He dado clases al hijo del propietario del club de fútbol del Manchester City y a hijos de algunos famosos», cuenta Álvaro, que lleva fuera de Extremadura desde que cumplió la mayoría de edad.

Fue campeón de tenis de Extremadura y recibió una beca deportiva para estudiar en Estados Unidos, donde permaneció ocho años. Luego también pasó por Dubái y Doha.

«España y Extremadura me encantan, pero ahora no está en mis planes volver porque las oportunidades que pueden salir allí son precarias», reconoce Morcillo, que actualmente vive en un apartamento junto a su pareja en el centro de Singapur. «Aquí la calidad de vida es muy alta y solo puedes venir de fuera para vivir en este país si el sueldo ronda los 7.000 euros al mes», detalla.

Su día empieza a las seis y media de la mañana y antes de las 11.00 ya ha dado tres clases de tenis. «El calor y la humedad no te permite ofrecer más. Luego, por la tarde, imparto otras tres o cuatro horas», comenta Álvaro, que actualmente cuenta con 35 clientes. «Suelen ser banqueros, empresarios con restaurantes y diversos negocios», añade Álvaro.

«Extremadura me encanta, pero no está en mis planes volver porque las oportunidades laborales son precarias» Álvaro Morcillo Es de Don Benito y vive en Singapur

En su caso suele visitar Extremadura en verano y navidades. Entre sus planes está poner en marcha un campus internacional de tenis en el club del que dispone en Don Benito.

Precisamente, ese municipio es uno de los pacenses con mayor porcentaje de residentes en el extranjero, con un 5,3%. De Badajoz capital son un 29% y de Mérida un 6,7%. En la provincia cacereña estas posiciones fueron ocupadas por Cáceres (17,3%), Plasencia (6%) y Navalmoral de la Mata (4,1%).