Esta Semana Santa generará un 13% más de empleo que la pasada en Extremadura

Personal de hostelería, con alta disponibilidad y que se adapte de manera rápida al puesto de trabajo. Es el perfil mayoritario que buscan las empresas ... para la campaña de Semana Santa que ya está en marcha. En un contexto laboral marcado por la escasez de mano de obra, no parece una tarea sencilla.

Las exigencias sobre experiencia, nivel de idiomas –debido al paulatino incremento del turismo internacional– y el dominio de herramientas tecnológicas, por el cada vez más habitual uso de las aplicaciones digitales en el sector complican todavía más que los negocios puedan completar sus plantillas.

La cifra 2.490 contratos se firmarán en Extremadura para la campaña de Semana Santa, según las previsiones de Randstad, que son un 13,2% más de los que se firmaron el pasado año 2023 en las mismas fechas; de ellos, 1.700 se esperan en la provincia de Badajoz y los 780 restantes en la de Cáceres.

A pesar de ello, las previsiones apuntan a que la Semana Santa generará en Extremadura casi 2.500 nuevos contratos «en los sectores de la hostelería y el entretenimiento, que son los que tradicionalmente impulsan la incorporación de profesionales durante este periodo», indican desde Randstad, empresa especializada en recursos humanos y trabajo temporal.

Ese volumen de creación de empleo supone un incremento del 13,2% respecto a 2023, cuando en la región se formalizaron cerca de 2.200 nuevas relaciones laborales en la región.

Los perfiles más demandados son los relacionados con la atención al cliente, como la recepción hotelera, pero también se piden profesionales de administración para hoteles o cocineros. «Se están haciendo contrataciones, sobre todo, para reforzar los servicios en la hostelería», detecta José Luis Iniesta, miembro de la directiva de Cetex –la confederación de turismo regional– y gerente del Hotel Río en Badajoz.

La creación de empleo es una muestra de las buenas perspectivas que tiene el sector turístico extremeño. «Los días fuertes de Semana Santa vamos a llenar restaurantes y alojamientos», detalla José Antonio Rodríguez, de la asociación de empresarios turísticos de La Vera.

Ni siquiera la complicada previsión meteorológica parece que esté afectando negativamente a las reservas. «El grado de satisfacción es elevado, a pesar de que el tiempo está como está y hay muchos negocios de la zona que están incorporando personal para hacer frente a la mayor carga de trabajo», reconoce Rodríguez.

«La pandemia sirvió para que los turistas conocieran la región y ahora repiten» Hubo un cambio de tendencia a raíz de la pandemia. Ese verano de 2020, en el que se recuperó la movilidad entre regiones, sirvió para que muchos turistas optaran por destinos de interior en lugar de la costa, siempre más masificada. Extremadura acogió a visitantes que de otra forma no hubiera recibido. «Los turistas conocieron Extremadura y ahora repiten porque les gustó», afirma José Luis Iniesta, integrante de Cetex, la confederación de turismo regional, para explicar los buenos datos del sector en los últimos periodos vacacionales.

La misma sensación hay en Badajoz. «Esta semana hemos estado al 60% de ocupación; para el jueves, viernes y sábado ya estamos cerca del 95% y del domingo al lunes baja algo, porque hay lugares en los que no es festivo», señala Iniesta sobre el conjunto de la provincia.

El estudio de Randstad sitúa que la mayor creación de empleo se producirá en la provincia de Badajoz, donde se firmarán 1.700 nuevos contratos, un 12,6% más que en la pasada Semana Santa. En la de Cáceres, pese a que se esperan 780 incorporaciones laborales, la tasa de incremento es mayor respecto a hace un año: del 14,6%.

Por debajo de la media

Pese al previsible aumento de las contrataciones, la tasa de crecimiento extremeña se queda bastante por debajo de la media nacional. Esta Semana Santa se firmarán en España un 18% más de contratos que la anterior. De hecho, el porcentaje extremeño está entre los más reducidos de las comunidades autónomas, solo superando a Navarra (12,8%) y a Cantabria (10,2%).

Lejos quedan regiones como Canarias, País Vasco, Castilla y León o La Rioja, donde la contratación crecerá más de un 20% en relación al año pasado, o territorios como Andalucía, donde se espera que se creen cerca de 24.000 empleos en estas fechas.

La escasez de mano de obra, que no se detecta únicamente en Extremadura y que afecta con fuerza al sector de la hostelería, hace que algunos negocios busquen soluciones alternativas. «Nosotros no vamos a ampliar plantilla; a pesar de que haya más clientes, lo que hacemos es no doblar mesas en el restaurante y garantizamos un buen servicio», señala Rodríguez, que gestiona el establecimiento La Casa de Pozo en Villanueva de la Vera.