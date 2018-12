Dehesa de Extremadura inscribe 10.000 cerdos ibéricos menos que el año pasado Guarros ibericos puros con destino a la denominación de origen en una finca de Oliva de Mérida. :: hoy Se ha pasado de los 27.500 cerdos de 2017 a 17.700 este año porque hay menos bellota y no compensa la diferencia de precios CELESTINO J. VINAGRE MÉRIDA. Lunes, 31 diciembre 2018, 09:03

Descenso acusado del número de cochinos que han entrado en montanera para la denominación de origen protegida 'Dehesa de Extremadura'. La denominación de origen (DO) ha marcado a 17.700 guarros que comerán bellota y cuyos productos buscan comercializarse bajo la marca de calidad. Esa cifra supone una bajada de casi 10.000 cerdos respecto a la campaña anterior, en la que se solicitó la certificación para 27.500 animales.

Una primera explicación a ese brusco descenso tiene que ver con la naturaleza. En las dehesas extremeñas hay bastante menos bellota que en la campaña pasada. Ese fruto condiciona cada campaña la mayor o menor certificación de los cochinos que pueden salir con el distintivo de excelencia. La cantidad de bellotas ha caído sobre todo en encinas porque, en cambio, la de alcornoque es abundante.

Una primera estimación realizada desde el sector del ibérico regional concluye que la reducción global de bellota en las dehesas es al menos de un 20% respecto a hace un año.

Dehesa de Extremadura ha certificado este año unas 30.000 paletas y 25.000 jamones con su sello

A esa evidencia se le une otra explicación económica para intentar comprender por qué ha bajado tanto el número de cochinos inscritos para ser catalogados como de DO. «Los precios no reflejan la mayor calidad de los guarros de DO. Hay poca diferencia respecto al que se paga para los que también comen bellota pero no van para la denominación. Y ante esa circunstancia los ganaderos prefieren no meter sus cochinos en 'Dehesa de Extremadura'», resume Francisco Espárrago, presidente de la cooperativa ganadera Señorío de Montanera, líder en producción de ibérico puro de bellota de la denominación de origen extremeña.

Solo el 15% pasa por la DO

«Hay unas exigencias y unos requisitos para cumplir y no todos están dispuestos a ello si no les compensa económicamente. Cada cerdo necesita unas 4 hectáreas de dehesa. Y cada jamón con el precinto de Dehesa de Extremadura requiere de 3 a 4 años de curación», agrega Álvaro Rivas, secretario técnico de la denominación de origen.

De hecho, no todos los cerdos que son marcados al inicio de la montanera salen de las fincas bajo el sello de calidad. Algunos se quedan en el camino porque los técnicos de la DO verifican que no han cumplido los requisitos. Hace dos campañas, por ejemplo, se certificaron 23.683 cochinos de los 27.500 que se marcaron al inicio. Y la campaña anterior fueron los 22.593 sacrificados frente a los 27.500 apuntados.

Montanera es sinónimo de bellota pero no todo el cerdo que la come tiene después el respaldo de una denominación de origen. En realidad, son muy pocos los que acaban en productos certificados por una DO. «Pasan por ahí apenas el 15% de los ibéricos de bellota. No todo el mundo está dispuesto a pasar por esos controles y a asumir esos costes pero hay que tender a la calidad», enfatiza Elena Diéguez, secretaria técnica de Aeceriber, que representa los intereses de ganaderos del ibérico puro.

Rivas admite que para que 'Dehesa de Extremadura' crezca debe haber un esfuerzo general. «Ahora estamos en un momento óptimo para crecer. El ganadero es lógico que quiera recibir más pero el industrial solo subirá el precio que paga al ganadero si puede repercutir el precio en el consumidor y este debe entender que tiene entre sus manos un producto extraordinario. Y para eso debe haber una mayor concienciación a través de campañas».

Dehesa de Extremadura certifica cochinos puros de raza ibérica (un 80% de los casos) pero también aquellos de un 75 % de raza ibérica. En Jabugo y Los Pedroches, otras dos denominaciones de origen del ibérico, han decidido que solo pueden ir con su sello los ibéricos cien por cien.

La DO extremeña del ibérico acaba este año con unas 30.000 paletas y 25.000 jamones que han salido al mercado con su aval de excelencia. Son cifras similares a las de otros años, concluye Álvaro Rivas.