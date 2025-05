El número de bares y alojamientos que abren en la región duplica a los que cerraron durante la pandemia

De ser uno de los sectores más dañados por la pandemia a uno de los que se está recuperando con mayor fuerza. Los negocios relacionados ... con el turismo, la restauración y los alojamientos están viviendo un final de 2021 extraordinario, que arrancó con un verano notable y un otoño que está siendo espectacular. El número de empleos supera ya los 25.000 (asalariados y autónomos), 4.000 mil más que cuando empezó el año. Al mismo se han creado más negocios de los que han desparecido (435 es el saldo favorable) desde marzo de 2020 hasta este noviembre.

«Me sorprende la recuperación tan fuerte que se está viviendo. Va mucho mejor de lo previsto. Va como un tiro», admite Manuel Moreno. Es el presidente de la Confederación Regional de Turismo de Extremadura (Cetex). «Estamos rozando las cifras de empleo de 2019, que fue en Extremadura el mejor año del sector», remata Victoria Bazaga, presidenta de la Federación de Turismo Rural de Extremadura.

«La cosa va bien. Lo dice las percepciones que uno tiene y el conocimiento del trabajo que está haciendo el sector. Y si lo dice la estadística, pues será así. Estamos intentando recuperar todo el tiempo perdido por la pandemia, que ha sido mucho», explica Moreno a HOY tras conocer que a cierre del pasado octubre Extremadura contaba con 2.891 empresas de restauración (bares, restaurantes y empresas de catering), 410 de alojamiento y 66 de agencias de viajes y operadores turísticos). En total, 3.367, según el Instituto de Estadística de Extremadura tomando como referencia, a su vez, información de la Seguridad Social. En octubre de 2019, rondaban las 3.500.

Empuje

«La gente está consumiendo, está gastando. No hay manera de encontrar restaurantes sin cita previa. Ha empezado a recuperar citas de antes para celebrar cumpleaños, comidas, celebraciones...El problema ahora es que no encontramos trabajadores en el sector. En realidad, era algo que ya empezábamos a tener antes de la pandemia. No encontramos a gente para trabajar», incide Manuel Moreno.

Bazaga, al frente de un colectivo que maneja 1.200 alojamientos rurales, con 24.000 plazas disponibles y genera unos 10.000 empleos, ratifica el buen panorama.

«El turista nacional ha llenado este verano. El extremeño, específicamente, también se ha movido mucho. Solo queda el internacional por mejorar mucho, aunque tampoco suele ser nuestro fuerte. La situación de nuestro sector es buena para aquellos que han logrado sobrevivir a la pandemia y lo va a seguir siendo hasta final de año», señala.

Bazaga concluye la pandemia «nos ha posicionado mejor, de manera muy positiva al turismo rural extremeño y a su red de alojamiento. Nos ha dado un empuje tremendo porque la gente ha venido aquí buscando tranquilidad y nada de masificación».

Otra estadística, de la Dirección General de Turismo de la Junta, toma como base el trabajo de la Inspección Turística provincial de Cáceres y Badajoz. Analiza los ceses y altas de actividades turísticas en Extremadura.

Las cifras dicen que desde marzo de 2020, cuando España entró en estado de alarma y eclosionó la pandemia y hasta el pasado día 12, los ceses de establecimientos turísticos han sido de 345. En este periodo, las altas, los inicios de actividad turística, han alcanzado las 780. Esto es, el saldo neto entre altas y bajas es de 435 en favor de las primeras.

«Puede que al final haya más altas que bajas pero me parece mucha diferencia, la verdad. En lo que no tengo dudas es que la tendencia es claramente positiva desde hace meses», incide el presidente de Cetex.

«Es posible que haya altas que procedan de negocios que o bien se iban a amplia en 2019 o que se planificaron para ponerlos en marcha ese año o en 2020 y no se pusieron. Entonces se manejaron importantes inversiones que no se ejecutaron y es posible que ahora se vayan retomado», expresa Victoria Bazaga.

«Se lo merece el sector, que ha sufrido muchísimo, y se lo merece Extremadura por el trabajo realizado como destino turístico de primer orden», expresa Francisco Martín, director general de Turismo de la Junta.

Subraya Martín que se está produciendo una reactivación turística-hostelera sostenida y hay que seguir «el camino marcado, no hay que relajarse. Debemos continuar mejorando nuestra oferta, nuestra promoción. Y si recuperamos al turista internacional, 2022 mejorará al 2019, que ya fue un año histórico».

En todo caso, el director general de Turismo, al igual que el resto del sector, no se olvida de ser prudentes. «Es pronto para evaluar las nuevas empresas que se han creado. Necesitan consolidarse y en este camino, espero que pocas, pueden cerrar en pocos meses si no se consolidan», matiza Moreno.

«Estamos recuperándonos a velocidad de crucero pero no se nos olvida que todavía estamos pagando préstamos que hemos tenido que pedir para hacer frente a la crisis de la pandemia y que no todo el monte es orégano», especifica el presidente de Cetex.

Además, coincide con Bazaga, en que a partir de enero la realidad puede cambiar...a peor. «La situación económica general, con los gastos de luz, carestía de la vida... Y quizás podemos volver a tener una nueva ola de covid. Igual esta alegría desaparece», dejan entre interrogantes.