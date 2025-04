Nuevos referentes defienden que es el momento de emprender en Extremadura

«Los objetivos se consiguen con pasión, trabajo y esfuerzo»

Pilar García Ceballos-Zúñiga es la presidenta de Fundación Caja Extremadura. David Palma

La presidenta de la Fundación Caja Extremadura, Pilar García Ceballos-Zúñiga, participó este martes en el encuentro 'Talaya: Jóvenes Referentes' para dejar claro que «los objetivos se consiguen con pasión y trabajo y esfuerzo». Esa iniciativa, la de los encuentros Talaya: Jóvenes Referentes' tiene como fin transmitir a los estudiantes la importancia de los valores a la hora de conseguir metas profesionales. «Tenéis que pensar que queréis hacer en el futuro y os animo a mirar a los temas humanísticos, pero sobre todo los científicos, por la carencia que hay actualmente de ese tipo de profesionales», insistió Ceballos-Zúñiga. Pero más allá de letras o ciencia, la presidenta de la Fundación Caja Extremadura, destacó los valores que han acompañado a los referentes que ayer participaron en el acto. Tanto al director de Marketing Rafael Campillo, la ingeniera Patricia Moreno, la gestora de marcas Rosa María Redondo y la diseñadora Manuela Sánchez les ha acompañado el trabajo. «Ninguno de estos cuatro referentes han llegado al lugar en el que están sin esfuerzo, dedicación, compromiso, ilusión y pasión por lo que hacen», resaltó. Además, antes de finalizar el acto, Ceballos-Zúñiga pidió la palabra para dar una recomendación a los jóvenes estudiantes que no dentro de mucho empezarán a escoger el camino que tomará su futuro. «Cuando tengáis que elegir donde estudiar, buscad el mejor centro para vuestra formación, que puede estar fuera o dentro de Extremadura, y no pasa nada por irse a estudiar fuera. De hecho, es importante hablar idiomas y, para hablarlos bien, hay que salir fuera. El inglés es fundamental y todavía aquí cuesta mucho aprenderlo. Y eso no es óbice para volver a esta región y disfrutar de todas las ventajas que aporta», afirmó Pilar García, que terminó su intervención asegurando que «Extremadura está aquí para recibirnos en etapas de la vida en la que tu experiencia aporte valor».