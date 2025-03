Dos nuevos puentes

El viernes pasado, se celebró cumbre hispano-portuguesa en Viana do Castelo, una ciudad del norte de Portugal muy vinculada con Galicia, cuyo presidente autonómico ... no fue invitado a la cumbre y Rueda, sucesor de Feijóo, se enfadó, aunque su enfado ha debido de ser mayor al comprobar que, en la pugna por el impulso a las conexiones ferroviarias, el Gobierno de España apuesta decididamente por Extremadura y deja en buenas palabras las conexiones Faro-Sevilla, Aveiro-Salamanca y Oporto-Vigo. Con todas las salvedades y problemas que conocemos bien, lo cierto es que Madrid aplaza la conexión Salamanca-Vilar Formoso y Vigo-Tui y ambos países avanzan en la línea Madrid-Lisboa.

Costa anunció que, en un año, Lisboa estará a dos horas por tren de Badajoz, aunque el primer ministro portugués preferiría invertir en la línea Oporto-Vigo y lo justifica con razones luminosas: en el mapa nocturno lumínico de Europa, en España hay tres ejes con mucha luz y, por lo tanto, con mucha actividad económica: Madrid, el Eje Mediterráneo y el Eje Atlántico. Portugal no quiere que Lisboa sea un punto más del eje radial madrileño como Valencia, Sevilla o Bilbao y prefiere apostar por el corredor occidental y atlántico Setúbal-A Coruña. Pero Costa sabía que en Viana se iba a hablar más del tren extremeño y prefirió presentar sus planes para la conexión gallega una semana antes en Oporto.

Llama mucho la atención que en la prensa de Madrid solo haya llamado la atención que Sánchez ironizara en Viana sobre Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, defendiera a Marlaska y hablara con Costa de energía. Únicamente La Vanguardia recogió algunos aspectos prácticos de la cumbre que afectarán a los ciudadanos.

Leyendo Diário de Notícias, que destacaba en titulares el apoyo al centro internacional de investigación de la energía de Cáceres, el lisboeta Público o el diario HOY, parece que hubo una cumbre para la prensa de Madrid y otra para la del resto del mundo. Se trataron temas de gran interés para la vida diaria de los vecinos de la Raya, pero parece que en Madrid solo interesa la alta política y no tiene importancia que se intente regular el caudal de agua que llega desde los ríos españoles a Portugal o que se establezca un 112 transfronterizo por el que, si un rayano enferma, lo recogerá la ambulancia más cercana, sea española o portuguesa.

Otros temas de interés, que solo se leen en la prensa fronteriza o lisboeta, son la luz verde para dos nuevos puentes internacionales: uno entre Montalvão y Cedillo y el otro entre Alcoutim y Sanlúcar del Guadiana, en Huelva, o la Guía para el Trabajo Transfronterizo impulsada por la vicepresidente Yolanda Díaz, que establece que «es fronteriza aquella persona que ejerce una actividad, por cuenta ajena o por cuenta propia, en el territorio de un Estado miembro diferente de aquel en el que reside, regresando a este último todos los días o por lo menos una vez por semana». Los extremeños que quieran alcanzar esa condición de trabajadores transfronterizos tendrán que solicitar en Portugal un número de identificación fiscal, que facilita la Autoridad Tributaria y Aduanera. La guía regula cómo solicitar las prestaciones de desempleo, acceso a la sanidad pública, enseñanza pública o declaración de bajas laborales.

En la prensa portuguesa (Público) se subraya que «com excepção da Extremadura, todas as comunidades autónomas espanholas que fazem fronteira com Portugal» son gobernadas por la derecha y el gobierno de Sánchez no se siente «especialmente motivado para as beneficiar». Ya veremos cómo está el panorama dentro de un año.