Los nuevos partidos locales que competirán con los grandes el 28M

Todas las legislaturas dejan heridos políticos en las cunetas. Pero existen quienes desean seguir en la brecha pública y se rehacen para someterse en solitario ... al escrutinio de las urnas. Como no tienen formación política con una mínima trayectoria que los avale, inventan su propio partido. El experimento puede tener sentido en el ámbito local, no a otros niveles, pues el conocimiento del candidato es clave para que los votantes confíen en unas siglas y logotipo recién creados.

Miguel Valdés entró de concejal en el Ayuntamiento de Mérida en 1991. Ha trabajado en la oposición y en el poder municipal, siempre al abrigo del Partido Popular, que lo descartó como candidato a finales del año pasado. Pero desde este mes todo ha cambiado para él. Ha fundado X Mérida. En Badajoz, otro concejal que empezó en política con Vox ha acabado el mandato como no adscrito, Alejandro Vélez, quien ha registrado este mes otra formación local –Badajoz 5 estrellas–. Los dos están resentidos con sus antiguos partidos y tienen una idea propia de gestión de su ciudad. «Tener grandes ideales es absurdo porque en un partido localista lo que tienes que saber es qué hacer con tu ciudad», explica Valdés.

Valdés coincide con el pacense Vélez en que el principal reto es conseguir al menos un concejal y romper la barrera de la representanción pues de lo contrario lo normal es desaparecer. Sin embargo, los dos saben que el primer obstáculo en ese camino hacia el escaño es carecer del músculo económico que sí tienen los grandes partidos para hacer una campaña en condiciones. «Aquí te puedes gastar hasta donde quieras llegar y en Badajoz buzonear cada casa sale por 30.000 euros más luego vallas, merchandising de todo tipo,... Pero para mí el buzoneo de la papeleta es imprescindible porque el día de las elecciones mucha gente va con el voto preparado, los partidos nuevos no tenemos interventores en las mesas, a veces te las tapan y el votante no va a ir a preguntar dónde están porque rompe el secreto de su voto. Como es la primera vez que te van a votar hay que ponérselo fácil», analiza Vélez, partidario de métodos clásicos como el buzoneo o las vallas «porque no todo el mundo usa Internet o tiene twitter».

El descontento con la fusión en Don Benito o con la mina en Cáceres ha hecho que afloren partidos

Valdés, en Mérida, acaba de iniciar un 'Crowdfounding', o sea, una hucha virtual para recibir aportaciones económicas. Pero el dinero no es la única dificultad para empezar a caminar como candidato. La siguiente complicación es reclutar gente para hacer una lista. «No es cuestión de rodearme de amigos o familiares sino tener un equipo consistente con gente de cada sector. La gente se envalentona, te dice lo que ellos harían, pero luego hablas con ellos y muchos dan un paso atrás», reconoce el presidente de Badajoz 5 estrellas, que aún no ha presentado su proyecto, solo lo ha inscrito. en este punto del proceso, Miguel Valdés añade que otra dificultad añadida ha sido conseguir que su lista sea paritaria.

En Badajoz el concejal Alejandro Vélez, procede de Vox, formación que pactó con el PP y Cs en 2019 y fue decisiva en la investidura. Pero se salió del partido y lleva ya más de dos años por libre ejerciendo de concejal de Limpieza, tarea que reconoce que le gusta porque cree que los vecinos le reconocen su trabajo, lo que le animó a dar el paso y, si consigue concretar una lista de 27 personas, presentarse a las elecciones.

El nuevo partido X Mérida se presentó el pasado 13 de marzo. El atril lo había pintado la mujer de Miguel Valdés y la sintonía la había compuesto un amigo de su hijo. A estas alturas, su equipo es de unas cincuenta personas y reconoce que aprovecha las habilidades de cada uno, que se las prestan de manera voluntaria porque no hay dinero para pagar nóminas de profesionales como hace el PSOE o el PP.

Si Miguel Valdés decidió ir por libre no es solo porque el PP no lo contempló como candidato y no le gustaron las formas que emplearon con él. Asegura que no ha sido solo por despecho sino por estrategia pues cree que es el momento justo para poner en marcha este proyecto teniendo en cuenta, en su opinión, que el PSOE del alcalde Osuna no tiene a su derecha ningún proyecto sólido. «Ciudadanos va a desaparecer y el PP creo que se ha equivocado», afirma.

Solución a un problema local

De cara a las elecciones municipales del 28 de mayo ya han surgido aspirantes nuevos en Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia o Don Benito. Tienen en común la indignación ante lo que consideran agravios comparativos con otras poblaciones y casi siempre sus candidatos son políticos en activo rebotados de otro partido. Además, hay circunstancias concretas, como un descontento generalizado que intuyen podría canalizar el voto hacia nuevas opciones, como la fusión de Don Benito con Villanueva de la Serena o la posibilidad de una mina a cielo abierto en Cáceres, lo cual ha provocado la aparición de partidos con una posición clara e inequívoca ante un gran tema local.

Tanto Valdés en Mérida como Vélez en Badajoz reconocen que no es tan sencillo concretar una lista

En Don Benito el referéndum de febrero de 2022 sobre la fusión con Villanueva de la Serena dejó un sabor amargo, aunque dos tercios de quienes fueron a la urna dijeron sí. El proyecto de unirse al pueblo de a lado contó con el aval de Cs, Podemos, PSOE y PP, pero los hay contrarios a la fusión, la cúpula del PP ahora es otra y en las próximas elecciones no habría una papeleta donde expresar esta oposición. Por eso surgió la plataforma Siempre Don Benito. En octubre anunciaron que se convertían en partido político y el pasado mes de febrero anunciaron a su candidata, María Fernanda Sánchez, funcionaria municipal recién jubilada. Afirma no tener vértigo cuando le toque hablar a los votantes para convencerlos porque procede del mundo sindical.

Hasta ahora su programa político se basa en revertir el proceso de fusión con Villanueva de la Serena y esta semana afirmaba que se estaban financiando con donaciones. «La gente está colaborando muchísimo, pero todo es voluntario y por eso la campaña va a ser austera y estando en desventaja desleal porque el equipo de gobierno hace campaña desde el Ayuntamiento», se queja.

Los nuevos partidos hasta ahora Badajoz Badajoz 5 Estrellas Ha sido inscrito Badajoz 5 estrellas con Alejandro Vélez de presidente. Se trata del concejal no adscrito que en 2019 se presentó por Vox y en la actualidad es concejal de Limpieza. Aún no ha sido presentado ni se conoce la lista. Cáceres Levanta Cáceres Se integra en una coalición junto a Extremadura Unida y Extremeños y su candidato es Felipe Vela, que procede del PP y después montó su propio partido, ya desaparecido. Cáceres Cáceres Viva Va por libre y la lidera Francisco Alcántara (ex de Ciudadanos). También está en contra de la mina a cielo abierto propuesta. Mérida X Mérida Liderado por Miguel Valdés, en política municipal desde 1991 y siempre perteneciente al PP, del que dirigió su gestora tras la expulsión de Pedro Acedo hasta este mismo año, pero Guardiola (presidenta regional) le comunicó que no contaban con él y montó su propio proyecto. Plasencia Levanta Plasencia En Plasencia el candidato municipal de esta coalición regionalista es el empresario Nacho Serrano, de 63 años. Plasencia Extremeñistas Su candidato en Plasencia es Jorge Andrade y sigue la tendencia en la región de crear partidos regionalistas que no dependan de Madrid. Extremeñistas tiene muchos más candidatos en diferentes municipios. Don Benito Siempre Don Benito El referéndum sobre la fusión con Villanueva de la Serena en febrero de 2022 no satisfizo a muchos donmbenitenses. En base a esto ha surgido Don Benito Siempre. Su candidata, María Fernanda Sánchez, ha sido funcionaria municipal.

En la capital cacereña también hay novedades en la parrilla de salida hacia el Ayuntamiento. Allí se han fraguado versiones del regionalismo incipiente que se observa en Extremadura. Sus líderes ya conocen la política y pretenden reengancharse gracias esta ola, además de abanderar el 'No a la mina'. Las novedades son Cáceres Viva y Cacereños por Cáceres. La primera marca va por su cuenta; la segunda, en coalición junto a Extremadura Unida y Extremeños, se llama Levanta Cáceres.

Al frente de Cáceres Viva va el empresario Paco Alcántara, que en 2019 se presentó por Ciudadanos y está acabando esta legislatura como concejal no adscrito. Por su parte, Levanta Cáceres tiene como cabeza de lista a Felipe Vela, político muy conocido en la ciudad que hace más de una década procedía del PP y luego creó su propio partido, Foro Ciudadano, el cual fue decisivo para darle la alcaldía a la socialista Carmen Heras en 2007.

Con la misma marca de Levanta también participa de las elecciones municipales en este 2023 por primera vez Levanta Plasencia, igualmente en coalición con Extremadura Unida, Extremeños y Cacereños por Cáceres, que acude a las urnas en otras muchas poblaciones de la provincia.

Plasencia, cuarta población en tamaño de la región, tampoco es una excepción en esta marea de indignados que trae consigo nuevas siglas, colores y logotipos al 28M. A principios de mes se presentó el candidato a la Alcadía de Levanta Plasencia, el empresario local Nacho Serrano, que con 63 años se estrena en política en esta coalición que integra a Ciudadanos. En esta ciudad también debuta otro partido, Extremeñistas, cuyo candidato es Jorge Andrade.

Escaño o disolución

Todos los manuales de estrategia política indican que el conocimiento del candidato es clave en unas elecciones municipales.

En Mérida Miguel Valdés no necesita darse a conocer. Y aunque en esta población las encuestas favorecen al PSOE, él ve un hueco en la alta abstención que se dio hace cuatro años, en torno al 40%. «Esto revela un hartazgo de los partidos de siempre, por eso este proyecto nuevo», razona en un receso mientras graba vídeos electorales «de manera nada profesional, más bien artesanal» que en los próximos días irá subiendo a las redes sociales, una plataforma muy socorrida para estas organizaciones incipientes que no siempre dan una visión de la realidad, como se ha demostrado ya en varias noches electorales.

Todos estos nuevos candidatos tienen asumido que en las grandes ciudades los dos grandes partidos siguen acaparando la mayoría de los votos. Ser llave para investir a uno u otro alcalde e imponerle sus condiciones es a lo máximo que puede aspirar uno de estos partidos emergentes.

Pero de salir bien la jugada, pone Vélez como ejemplo, puede pasar como con Juan Franco, que en la población gaditana de la Línea de la Frontera supo canalizar el descontento de sus vecinos, se presentó en 2015 como independiente, llegó a alcalde en coalición con el PP, pero en 2019 su partido –100x100 La Línea– arrasó y sacó 21 de 25 ediles.

No obstante, en Extremadura predomina el bipartidismo y lo habitual es que estos experimentos fracasen y lo siguiente desaparecer tras las elecciones. Juntos X Badajoz lo creó el concejal expulsado de Ciudadanos Luis García Borruel para volver a presentarse por libre en 2019 y no tuvo éxito. Lo mismo le pasó le pasó en 2007 en la capital pacense a Badajoz Tuyo (BT), entonces creado por el que fue concejal de Hacienda de Miguel Celdrán (PP), Nicasio Monterde, tras romper con sus compañeros. En Mérida se dio un caso parececido con el Partido Independiente de Mérida Capital que encabezó en 2003 el hasta entonces socialista Manuel Romera. Los tres se disolvieron tras las elecciones.

En cambio, en 2015 surgió Badajoz Adelante (BA), que en 2019 estuvo a punto de conseguir un escaño que hubiera sido decisivo. En este 2023 la formación aún sigue viva y presentará a su candidato en breve. No será el único. En muchas poblaciones se espera que aparezcan nuevos partidos, muchos de ellos con descartados de PP y PSOE que consideran que les ha llegado igualmente su turno para ir por libre.