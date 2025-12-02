Los nuevos Avant son la quinta mejora de los servicios ferroviarios desde 2022

La llegada de los servicios Avant en la comunidad supone un paso más en la mejora de los servicios ferroviarios que viene de la mano ... de la nueva línea de alta velocidad Madrid-Extremadura. Son por tanto el resultado de años de inversiones en la infraestructura, que poco a poco empieza a dar resultados con más oferta, con mejores condiciones y con más viajeros.

Las obras de la línea de alta velocidad Madrid-Lisboa comenzaron en Extremadura en 2008. Pero la crisis económica y financiera ralentizó los trabajos a ambos lados de la frontera. Los retrasos motivaron en 2016 la creación del Pacto por el Ferrocarril con la participación de agentes políticos y sociales. Los actos de protesta y las continuas incidencias convirtieron el tren extremeño en asunto de interés nacional, lo que llevó al Gobierno central a acelerar el ritmo de las obras.

En 2022 entró en servicio el corredor entre Plasencia y Badajoz con la entrada en funcionamiento de un tren Alvia y un Intercity, que mejoraban las conexiones con Madrid. Pero la mejora fue sólo parcial, ya que el tramo aún no estaba terminado. Sin olvidar que de Plasencia a Madrid seguía en uso la línea convencional, con algunas renovaciones puntuales. Una carencia que se mantiene en la actualidad.

El siguiente paso se dio a finales de 2023 con la electrificación del corredor entre Plasencia y Badajoz, lo que permitió aumentar la velocidad de los Alvia, híbridos que funcionan tanto con diesel como con electricidad, y reducir aún más el tiempo de viaje. Esto motivó que en el verano de 2024 el tren Intercity se sustituyera por otro Alvia, con lo que se obtenía una relación completa de altas prestaciones de ida y vuelta con Madrid.

Este año se ha sumado otra mejora con la conclusión del baipás de Mérida, que permite la conexión directa entre Cáceres y Badajoz sin tener que entrar en la capital autonómica. El pasado verano se implantó el tercer Alvia que aprovecha esta circunstancia, ya que no para en Mérida, pero sí lo hace en Plasencia, localidad que había quedado fuera de los nuevos servicios en 2022.

Llegan los Avant

El expresidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ya trató al final de la pasada legislatura con el expresidente de Renfe, Raül Blanco, la implantación de servicios Avant en Extremadura. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha mantenido ese compromiso y desde el 1 de diciembre se emplea la nueva infraestructura con conexiones de media distancia pero a alta velocidad, lo que permite enlazar Badajoz y Cáceres en apenas 46 minutos con dos servicios ida y vuelta de lunes a viernes.

En realidad, esta mejora es el resultado de la llegada del tercer Alvia el pasado verano. Tal como están configurados los horarios, dos de estos trenes pasaban la noche en Badajoz para salir hacia Madrid a primera hora del día siguiente en dos servicios casi consecutivos. Ahora uno de ellos se empleará para la última conexión Avant del día, a las 21.40 horas, con llegada a Cáceres a las 22.26.

Ese tren dormirá en la capital cacereña y a primera hora del día siguiente será para el primer Avant del día, con salida a las 6.20 y llegada a Badajoz a las 7.09. Y después dará el servicio Alvia con dirección a Madrid.

Por su parte, el primer Alvia del día que cubrirá el recorrido entre Madrid y Badajoz saldrá de nuevo a las 14.40 en dirección a Cáceres, de donde regresará a las 16.10 a la capital pacense. Y así se podrá emplear de nuevo como el Alvia que regresa por la tarde a Madrid, a las 17.38.

Con todo ello se optimizan las infraestructuras, tanto la línea como las estaciones, y también los tres trenes disponibles, con un gran trabajo de coordinación de Renfe y la implicación de Adif. Y con un esfuerzo añadido en materia de mantenimiento y personal. Ahora se espera que los viajeros extremeños respondan a la mejora de la oferta, pensada sobre todo para trabajadores y estudiantes que puedan ir y volver en el día entre las dos capitales de provincia, para lo que los horarios de los Avant se complementan con los Alvia que ya estaban en uso.