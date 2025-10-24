HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El nuevo rincón extremeño que se une a la lista 'Destino Starlight'

Este nuevo hito otorga a Extremadura una vez más proyección internacional

Irene Manzano

Viernes, 24 de octubre 2025, 13:54

La Fundación Starlight es una entidad que se dedica a la protección del cielo nocturno y la difusión cultural de la astronomía desde que inició su actividad en 2009. Y en una ocasión más, Extremadura ha vuelto a conseguir el título de 'Destino Starlight' que se suma a los ya nombrados en auditorías anteriores: la Reserva de la Biosfera de Monfragüe, Alqueva, Las Hurdes y el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara.

Esta nueva certificación de 'Destino Turístico Starlight' la ha conseguido la Reserva de la Biosfera de la Siberia tras una exitosa auditoría hecha el pasado agosto. Durante este proceso destacó la baja nubosidad del territorio, con un 70% del tiempo despejado en primera y otoño, superando promedios nacionales e internacionales. Además, el 86% del terreno ha presentado también niveles de oscuridad que equivalen a la máxima distinción de la Fundación Starlight, lo que hace que La Siberia se sitúe entre los enclaves más idóneos para el desarrollo del astroturismo profesional.

Un hito histórico para La Siberia extremeña

Este reconocimiento internacional acredita la excelencia y la pureza de los cielos nocturnos de La Siberia, estando entre los mejores lugares de Europa para el astroturismo sostenible. Certifica así su compromiso con la conservación del medioambiente y lo hace ideal para la observación astronómica.

Con este reciente distintivo Extremadura demuestra una vez más que su turismo también es astronómico, sumándose también la gran red de miradores celestes y de senderos nocturnos repartidos por toda la región.

