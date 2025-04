El nuevo puente de Cabezuela se licita tras 25 años de trámites

El nuevo puente de Cabezuela no existe y ya tiene 25 años de historia. Un cuarto de siglo de papeleo acumula esta infraestructura que la ... semana pasada fue licitada, un empujón administrativo que permite empezar a ver la luz al final del túnel de la burocracia.

En 1997 se redactó el primer estudio informativo sobre la variante de Cabezuela del Valle, incluida entonces en el proyecto para renovar una parte la N-110 (Plasencia-Soria) entre Navaconcejo y Tornavacas. Que apareciera ahí se justificaba por ser un punto estratégico de esa vía que cruza el Valle del Jerte, que de sur a norte comprende desde Plasencia hasta el límite con Ávila. Era un sitio clave entonces, cuando España funcionaba con pesetas, y lo sigue siendo hoy. Aquel problema se mantiene, pero multiplicado, porque ahora hay más coches y más tráfico que hace 25 años. Y porque Extremadura en general y la comarca en particular tienen más turistas que hace un cuarto de siglo.

En el año 2001, durante unas jornadas sobre infraestructuras en la comunidad autónoma, el entonces director general de Carreteras, Antonio Alonso, citó la variante de Cabezuela entre los proyectos que el Ministerio de Fomento tenía en cartera. Ya entonces se advertía de la necesidad de solucionar el mayor problema que tenía el tráfico en la zona, y también de dar descanso a una infraestructura de siglos.

Romano revestido de hormigón

Porque el puente de Cabezuela es romano aunque no lo parezca. Lo es su estructura, que a inicios del siglo pasado fue revestida de hormigón. Está situado al final de la localidad si se ha dejado atrás Navaconcejo, o sea, si se viene desde Plasencia. Aparece tras una recta estrecha que discurre pegada a las casas. Tras un giro brusco a la izquierda, se entra en este viaducto en el que no caben dos coches. Y este es el gran problema. Y lo que explica que el paso esté regulado por semáforos, de modo que al llegar a él haya que detenerse si está en rojo y esperar turno. Esto genera colas de coches y vehículos pesados durante todo el año, que son particularmente largas en los días primaverales del cerezo en flor, cuando la comarca hace su particular agosto turístico.

Tendrá dos aceras con miradores al Jerte y un vial de 400 metros con una glorieta situados en la margen derecha del río

«Tiene unas características totalmente inadmisibles para una carretera nacional». Esto lo dice el propio Ministerio de Fomento en varios de los documentos elaborados durante el proceloso camino administrativo del proyecto, incluido el estudio ambiental, que se inició en el año 2008 pero fue rechazado en 2011 por impacto excesivo.

A ese rechazo siguieron seis años de parón. El estudio ambiental resucitó a inicios de 2016, y en él se explicaba que la tramitación se había frenado debido a la crisis económica que padeció España en esos años, y que impedía disponer de medios para desarrollar el proyecto con la celeridad deseada.

Ampliar Puente actual, de estructura romana pero revestido de hormigón. hoy

En mayo de 2016, la entonces ministra Ana Pastor visitó el pueblo y afirmó que el acondicionamiento de la N-110 entre Navaconcejo y Tornavacas estaría terminada en el año 2017, y que después se acometería la construcción del nuevo puente. Como tantas otras veces, el anuncio político no se cumplió. Las mejoras en la carretera nacional que cruza el valle del Jerte no concluyeron hasta hace dos años, y el viaducto acaba de ser licitado por 7,44 millones de euros.

Esta inversión servirá para levantar un puente aguas abajo del actual. Tendrá 65,2 metros de largo y entre 13,80 y 16,60 de ancho, repartidos del siguiente modo: dos carriles de 3,5 metros cada uno, arcenes de un metro, barreras (un metro) y aceras de entre 1,80 y 3,20 metros con miradores sobre el río Jerte. La estructura proyectada «tiene carácter singular, debido a su integración en un entorno de alto valor ecológico y paisajístico», asegura el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

«Alta calidad estética»

«La solución adoptada –continúa– parte de un diseño minimalista, buscando una estética inspirada en el puente arco existentes aguas arriba (el actual), tanto en la forma curva de la cara inferior del tablero, como en la geometría y textura de los estribos y muros de piedra». El nuevo paso «evitará cualquier afección al cauce del río Jerte desde el punto de vista medioambiental e hidrológico».

Además del viaducto, se construirán una glorieta para acceder a él y un vial de cuatrocientos metros al otro lado del río, esto es, en la margen derecha. El trazado actual de la carretera N-110 discurre por la margen izquierda, y una vez que el proyecto recién licitado sea una realidad, los conductores que lleguen a Cabezuela desde Navaconcejo no tendrán que circular por ese tramo pegado a las casas que hay justo antes del semáforo. No irán por ahí porque antes encontrarán el nuevo puente, y una vez pasado este, una rotonda que dará acceso al vial.

Cuatrocientos metros después, volverán a enlazar con la carretera N-110, aproximadamente a la altura del aparcamiento que hay ahora tras cruzar el puente histórico, donde suelen detenerse los autobuses con turistas durante el cerezo en flor. La fiesta grande de la comarca, la que atrae a miles de viajeros de España y otros países, será más cómoda una vez que el nuevo puente de Cabezuela empiece a escribir su historia. La real, no la del cuarto siglo de papeleo.