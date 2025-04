Nuevo llamamiento urgente del Banco de Sangre de Extremadura

Tania Agúndez Badajoz Jueves, 14 de diciembre 2023, 19:46 Comenta Compartir

La Junta de Extremadura ha hecho de nuevo un llamamiento urgente para que los extremeños donen sangre. El Banco de Sangre de Extremadura solicita la colaboración ciudadana para conseguir donaciones de todos los grupos con RH negativo (0 negativo, A negativo, B negativo y AB negativo). Esta sangre hace falta en todos los hospitales de la Comunidad Autónoma. «El Banco de Sangre de Extremadura anima a donar sangre y plasma a los ciudadanos a los que les sea posible», destacan.

Se puede obtener más información en el teléfono 924 31 46 86 o en el correo electrónico bancodesangre@salud-juntaex.es.

Hace tan solo unas semanas, Esperanza Fernández, la directora de esta entidad que se encarga de distribuir las bolsas con las donaciones a los hospitales de la región, destacaba que de los tipos RH negativo había muy poca sangre y precisamente ésa es muy necesaria. Esos grupos siempre escasean en el Banco de Sangre, especialmente la de cero negativo ya que son muy pocas las personas las que lo tienen y solo pueden recibir sangre de su tipo. En cambio, ellos pueden donar a todo el mundo. Por eso se llaman donantes universales. «Es la que se utiliza en urgencias cuando no se conoce el grupo sanguíneo del paciente y hay que transfundir sangre sin posibilidad de hacer pruebas previas», aclaraba.

Además, el aumento de la actividad quirúrgica en los hospitales extremeños desde finales de verano está vaciando las reservas. Después del verano los quirófanos han intensificado su trabajo. Durante los últimos meses estos espacios están funcionando en horario de mañana y de tarde. El objetivo es intentar disminuir la lista de espera y compensar las operaciones que no se pudieron realizar durante el verano, lo que ha hecho que la demanda de sangre aumente de manera considerable. Además de para intervenciones quirúrgicas, la sangre donada también se utiliza para partos y tratamientos oncológicos.

A esto hay que sumar que diciembre es uno de los meses más delicados para el Banco de Sangre ya que siempre bajan las donaciones. En los periodos vacacionales la población de donantes disminuye y las reservas se ven comprometidas. Con los festivos, puentes y la Navidad, la gente se va de viaje y no acude a donar.

Por estas razones, el Banco de Sangre ha hecho ya varios llamamientos. Se han realizado a finales de octubre, a finales de noviembre y ahora. El objetivo es llegar a Navidad con más reservas y garantizar el suministro.

¿Qué puede ocurrir ante la falta de sangre?

Es un caso extremo pero puede ocurrir. Cuando no se dispone de suficientes reservas se puede llegar a paralizar la actividad quirúrgica no urgente y retrasar operaciones puntuales que no corran prisa. Este año en el mes julio se tuvo que suspender la cirugía programada de pacientes RH negativo durante una semana por falta de sangre.

Ante una situación aún más seria, el Banco puede pedir sangre a otros centros de transfusión.

Una vez que las bolsas llegan al Banco de Sangre ubicado en Mérida, se dividen, analizan, etiquetan y diariamente se distribuye entre los hospitales extremeños. Cada día cuatro vehículos de transporte reparten la cantidad solicitada por los centros sanitarios de la región y, además de esa distribución programada, también pueden atender pedidos urgentes desde los centros hospitalarios.

Puede donar cualquier persona sana, de entre 18 y 65 años de edad, que se encuentre bien de salud y pese un mínimo de 50 kilos, si bien hay situaciones que contraindican la donación, ya sea porque podrían causar un perjuicio al donante (personas con anemia, embarazadas, mujeres que estén lactando, etc.), bien porque podrían suponer un riesgo para el receptor (antecedentes de hepatitis o SIDA, pertenencia a grupos de riesgo para este tipo de enfermedades, toma de determinados fármacos, entre otras razones).

PUNTOS FIJOS DE DONACIÓN EN EXTREMADURA Badajoz: Hospital Universitario Lunes a viernes de 9 a 13 horas

Badajoz: Hospital Materno Infantil Lunes a viernes de 11.30 a 13.30 horas

Cáceres: Hospital San Pedro de Alcántara Lunes a viernes de 11 a 14.30 horas. Cita previa en el 927621353

Hospital Ciudad de Coria Lunes a viernes de 11 a 13.30 horas.

Hospital Don Benito- Villanueva Lunes a viernes de 10 a 13 horas.

Hospital de Llerena Lunes a viernes de 8 a 11 horas.

Mérida: Banco de Sangre y tejidos de Extremadura Lunes a viernes de 9 a 14 horas.

Navalmoral de la Mata: Hospital Campo Arañuelo Lunes a viernes de 9 a 13 horas.

Plasencia: Hospital Virgen del Puerto Lunes a viernes de 9 a 13.30 horas.

Hospital de Zafra Lunes a viernes de 9 a 13 horas.

Puntos móviles de recolecta en diciembre

Día 15: ARROYO DE SAN SERVÁN: Casa de la Cultura de 17 a 21 horas.

Día 15: CASTUERA: Centro de Salud de 17 a 21 horas.

Día 15: ZARZA DE GRANADILLA: Centro Cultural Reina Sofía de 17 a 21 horas.

Día 16: JEREZ DE LOS CABALLEROS (I): Centro de Salud de 17 a 21 horas.

Día 18: JEREZ DE LOS CABALLEROS (II): Centro de Salud de 17 a 21 horas.

Día 18: NAVEZUELAS: Casa de la Cultura de 17 a 21 horas.

Día 18: ALANGE: Consultorio Médico de 17 a 21 horas.

Día 19: ALMENDRALEJO (I): Centro de Salud San Roque de 17 a 21.30 horas.

Día 19: JEREZ DE LOS CABALLEROS (III): Centor de Salud de 17 a 21 horas.

Día 20: ALMENDRALEJO (II): Centro de Salud San Roque de 17 a 21.30 horas.

Día 20: CÁCERES: Hospital San Pedro de Alcántara de 17 a 21 horas.

Día 21: ALMENDRALEJO (III): Centro de Salud San Roque de 17 a 21.30 horas.

Día 21: SANTA AMALIA (I): Centro de Salud de 17 a 21 horas.

Día 21: BARRADO: Centro de Cultura de 17 a 21 horas.

Día 22: ALMENDRALEJO (IV): Centro de Salud San Roque de 17 a 21.30 horas.

Día 22: SANTA AMALIA (II): Centro de Salud de 17 a 21 horas.

Día 22: ORELLANA LA VIEJA: Centro de Salud de 17 a 21 horas.

Día 23: MONTIJO (I): Centro de Salud de 17 a 21 horas.

Día 26: ALMENDRALEJO (V): Centro de Salud San Roque de 17 a 21.30 horas.

Día 26: MONTIJO (II): Centro de Salud de 17 a 21 horas.

Día 27: ALMENDRALEJO (VI): Centro de Salud San Roque de 17 a 21.30 horas.

Día 27: MONTIJO (III): Centro de Salud de 17 a 21 horas.

Día 28: ALMENDRALEJO (VII): Centro de Salud San Roque de 17 a 21.30 horas.

Día 28: MONTIJO (IV): Centro de Salud de 17 a 21 horas.

Día 29: ALMENDRALEJO (VIII): Centro de Salud San Roque de 17 a 21.30 horas.

Día 29: MORALEJA: Centro de Salud de 17 a 21 horas.

Día 29: TORREJONCILLO: Centro de Salud de 17 a 21 horas.

Día 30: CORTE DE PELEAS: Consultorio Médico de 17 a 21 horas.

Día 30: DON ÁLVARO: Centro Social de la Plaza de 17 a 21 horas.

