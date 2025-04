El nuevo horario de Mercadona para el 12 de octubre

Jose López Lunes, 7 de octubre 2024, 12:28 | Actualizado 14:51h. Comenta Compartir

La cadena valenciana de supermercados Mercadona ha sorprendido a todos sus clientes con el anuncio de los horarios para el próximo festivo, que será el 12 de octubre con motivo del Día de la Hispanidad. Desde la apertura del primer comercio del empresario Juan Roig en el 2007, Mercadona siempre ha mantenido un horario conservador, permaneciendo cerrado durante los domingos y los festivos, aunque esta situación ha cambiado.

Este verano, Mercadona ha abierto los domingos durante los meses de verano, sobre todo en las zonas con mayor afluencia turística. Siguiendo con esta tendencia y haciendo una excepción, Mercadona permanecerá abierto el próximo sábado 12 de octubre, aunque con un horario reducido.

Como ya sucedió en Semana Santa durante el jueves santo, Mercadona abrirá de 9.00 a 15.00 horas, brindándole a sus clientes la posibilidad de hacer la compra. Esta decisión de la cadena valenciana es una estrategia atrevida para mantener fiel a su clientela. Como es norma, el domingo no abrirá.

Otros supermercados como Aldi o Carrefour, permanecerán abiertos durante todo el día, en concreto de 09.00 a 21.30. Con Lidl y Día la situación es diferente, ya que los horarios varían en función de los propios establecimientos.

Otros festivos

Aunque aún no está confirmado, parece ser que Mercadona no abrirá el próximo 1 de noviembre ya que esta fecha no está recogida en el 'Calendario de domingos y festivos de apertura comercial autorizada en 2024' proporcionado por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

La normativa de apertura en domingos y festivos está recogida en la Ley 1/2004, de 21 de diciembre del Horarios Comerciales. Según dicha ley, los comercios podrán abrir un máximo de 16 domingos o festivos, con un mínimo de 10.

Sin embargo, los días 1, 6 y 9 de diciembre, sí aparecen como festivos de apertura comercial autorizada. Basándonos en años anteriores, se podría confirmar que Mercadona sí abrirá en esas fechas, aunque aún no hay confirmación oficial por parte de la cadena.