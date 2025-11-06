Un nuevo frente frío dejará lluvia y viento este viernes en Extremadura Habrá precipitaciones generalizadas, pero sin acumulados especialmente reseñables y sin las rachas de viento que se alcanzaron la jornada del miércoles

Rubén Bonilla Badajoz Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:26 | Actualizado 14:09h. Comenta Compartir

Este viernes una nueva borrasca dejará precipitaciones en Extremadura. Pero no será tan intensa como la que dejó numerosas incidencias en la región este miércoles, un pequeño 'tornado' en La Zarza y un herido tras caerle un árbol en Hervás. «Se espera otro frente frío, pero no llevará la misma adversidad que el de ayer miércoles», indica a HOY Elena Sánchez, meteoróloga de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la delegación de Extremadura.

Este nuevo frente «dejará precipitaciones generalizadas, pero sin acumulados especialmente reseñables y sin las rachas de viento que tuvimos ayer, que como mucho mañana serán fuertes (por encima de los 40 km/h)», especifica Sánchez.

Según los datos de la Aemet, el temporal dejó 37,2 litros en Hoyos, 36,2 en Almendralejo, 35 en Puebla de Obando y 32,8 en Torrecilla de los Ángeles, como localidades más lluviosas del día, y rachas de hasta 100 kilómetros por hora en Tornavacas y superiores a los 90 en Castuera, Fuente de Cantos, Almendralejo o Peraleda del Zaucejo.

Además del agua y el viento, este nuevo frente traerá también asociada tormenta eléctrica. «La densidad de rayos también será bastante inferior a la de ayer y quedará restringida a zonas altas principalmente de Extremadura», señala la meteoróloga.

Previsión fin de semana

La predicción automatizada de la Aemet señala que este viernes tendremos cielo con intervalos nubosos pasando a nuboso, con precipitaciones y chubascos, que se extenderán de oeste a este y serán más probables en la segunda mitad del día, podrán ser persistentes en el extremo norte. También destaca que podrían aparecer brumas y bancos de niebla. Las temperaturas mínimas no sufrirán cambios o en ligero descenso, y las máximas con ligeros cambios. Se esperan 9 grados de mínima y 20 de máxima en la ciudad de Badajoz y 8-17 en la capital cacereña.

El sábado el día arrancará con intervalos de nubes bajas, tendiendo a poco nuboso según avance el día. Tampoco se descarta alguna precipitación débil dispersa a primeras horas. Los termómetros, sin cambios, salvo las máximas en el extremo norte en ligero o moderado ascenso. Este día la temperatura oscilará entre los 8 y 21 grados en la capital pacense y los 7-17 en Cáceres..

El último día de la semana tendremos cielo poco nuboso con predominio de nubes altas. Las temperaturas mínimas irán en ligero descenso, localmente moderado, y las máximas sin cambios o en ligero ascenso. Tanto en Cáceres como Badajoz las mínimas serán de 5 grados y las máximas de 20 en Badajoz y de 17 en Cáceres.