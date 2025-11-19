Nuevo Extremeñismo: el partido que se estrena en las elecciones

Son once las formaciones que concurren a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, pero solo una es nueva en el panorama político extremeño. ... Se trata del partido Nuevo Extremeñismo, una formación progresista que presenta por primera vez candidatura en una convocatoria electoral.

Gerardo Rubio, uno de los fundadores del partido y secretario general del mismo, es el candidato a la Presidencia de la Junta. Natural de Herrera del Duque, estudiaba Ciencias Políticas en Madrid cuando la pandemia de covid paralizó el país. «Decidí regresar a mi pueblo y continuar con los estudios online», explica. A sus 25 años, los compagina con el restaurante que ha abierto en Castilblanco y su actividad en la formación política que arrancó con su vuelta a casa.

«Como yo regresaron otros que habían ido a estudiar o trabajar a Madrid, donde nos comenzamos a relacionar, y decidimos que era el momento de hacer política desde Extremadura para Extremadura, precisamente para evitar que otros como nosotros tengan que irse fuera», explica.

Las primeras reuniones dieron paso a la formación de grupos de trabajo en diferentes localidades y a la creación de Nuevo Extremeñismo. «Tenemos comités locales ya en Badajoz, Cáceres y Plasencia, además de en Herrera del Duque, y se están formando en otras localidades como Tentudía y Almendralejo», detalla Gerardo Rubio.

«No nos dio tiempo a presentarnos a las elecciones autonómicas de 2023 y decidimos seguir creciendo para poder concurrir en 2027. La cita se ha adelantado, pero ya estamos preparados para ir a los comicios. No hemos tenido problema para configurar las candidaturas por las dos provincias».

Él lidera la pacense y Mónica López encabeza la lista cacereña de una formación que se considera soberanista, «pero no independentista», aclara el candidato. «Desde la izquierda extremeña consideramos que es posible hacer otra política en defensa del territorio y de los servicios públicos, sin que los intereses partidistas se impongan a los de la región, como ocurre en el caso de los partidos nacionales».

Más competencias

Aun conscientes de la dificultad de acceder a la Asamblea de Extremadura tras la cita del próximo 21 de diciembre, «hemos preferido acudir en solitario y no en coalición con otras formaciones regionalistas por nuestras diferencias ideológicas». Gerardo Rubio dice que «frente a un regionalismo moderado y quizás lastimero, defendemos una opción progresista que cree que la manera de cambiar las cosas no está en echar la culpa a los otros, sino en tomar las riendas con nuevas políticas».

Cuentan con más de un centenar de militantes que no superan los 45 años de edad de media, son 11 las personas que integran su comité ejecutivo, y su objetivo, más allá de la cita electoral, es «continuar creciendo hasta convertirnos en una referencia de la izquierda extremeña reclamando más competencias y más autogobierno, el desarrollo pleno del Estatuto de Autonomía».