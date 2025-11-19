HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Gerardo Rubio Muñoz, candidato de Nuevo Extremeñismo a la Presidencia de la Junta. HOY

Nuevo Extremeñismo: el partido que se estrena en las elecciones

Gerardo Rubio, un joven de 25 años que estudia Ciencias Políticas, encabeza la candidatura de una formación progresista nacida en 2021

A. B. Hernández

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 14:03

Comenta

Son once las formaciones que concurren a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, pero solo una es nueva en el panorama político extremeño. ... Se trata del partido Nuevo Extremeñismo, una formación progresista que presenta por primera vez candidatura en una convocatoria electoral.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

