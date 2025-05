El nuevo decreto de ayudas de la Junta divide a las asociaciones de consumidores de la región

La Junta de Extremadura ha modificado el sistema de ayudas al consumo en la región, que llevaba asentado más de una década. El cambio supone ... que frente a las subvenciones nominativas e inamovibles que se venían concediendo, con cuantías muy diferentes en función de la asociación y sin atender a criterios objetivos de baremación, se establece ahora un sistema de concurrencia competitiva con el aplauso de las asociaciones afectadas.

No en vano, lo que hace el Gobierno regional con este cambio de sistema es atender, precisamente, una vieja reclamación de las cinco asociaciones de consumidores que operan en Extremadura: Unión de consumidores (Ucex), Asociación para la defensa de los usuarios de bancos, cajas y seguros (Adicae), Asociación de consumidores y usuarios (Acuex), Federación de personas consumidoras y usuarias (Feaccu) y Asociación de consumidores y usuarios en acción (Facua).

«Nos parece que el nuevo sistema subsana las injusticias que permitía el anterior», afirma José Miguel Campos, de Acuex. «Era necesario acabar con esas injusticias», ahonda Antonio Rubio, de Feaccu. «Por fin se opta por la concurrencia competitiva, como veníamos reclamando, y se confiere más transparencia al proceso, lo que siempre es positivo», resume Javier Rubio, por parte de Ucex. «Sin duda es un sistema que mejora la transparencia», coincide también Eva Alegre, de Adicae. «Es un cambio que veníamos solicitando», concluye José Manuel Núñez, de Facua Extremadura.

Pero aparte de esta valoración común, el nuevo decreto de ayudas al consumo ha dividido a las asociaciones porque las consecuencias para ellas serán diferentes, en función de los topes fijados para las cuantías y los criterios de baremación.

Facua es la única de las cinco asociaciones que no venía recibiendo ninguna subvención nominativa porque hasta ahora no pertenecía al Consejo Extremeño de Consumidores, algo solo posible cuando se acumulan cinco años de presencia en la región. «Por eso esperábamos este decreto de concurrencia competitiva, pensábamos que la situación podía cambiar», reconoce José Manuel Núñez.

Sin embargo, Facua continuará sin poder optar a las ayudas. El decreto establece como requisito imprescindible contar con una oficina abierta en la región que garantice atención presencial y Facua no la tiene. «La mantuvimos, gracias a las cuotas de los socios, durante cuatro años, pero no pudimos continuar asumiendo su coste». Así que seguirá sin poder optar a la ayuda pública, «que ha permitido al resto de asociaciones mantener sus sedes». Locales, además, que en muchos casos les han sido cedidos por los ayuntamientos.

Las alegaciones presentadas por Facua al decreto no han sido tenidas en cuenta, como se han rechazado igualmente las de Ucex. Es la asociación que ha venido percibiendo la mayor subvención nominativa en los últimos años: 94.000 euros. El nuevo decreto, por tanto, les supondrá un recorte de 34.000 euros en el mejor de los casos en sus ingresos, porque limita a 60.000 euros la subvención máxima que se podrá recibir.

«Rechazamos este límite y también que el sobrante de los 250.000 euros que se repartirán en ayudas se distribuya entre las asociaciones que no alcancen la subvención máxima», explica Javier Rubio. «Para Ucex esto no favorece la competitividad entre asociaciones y no fomenta que las asociaciones busquemos la excelencia. En realidad, parece que estamos ante un concurso de concurrencia descompetitiva, porque nos iguala a todos por abajo».

Gratuidad

También rechazan, como Facua, que en los criterios de puntuación se incluyan las reclamaciones gratuitas. «Si todos los servicios que prestamos a los consumidores son gratuitos, ¿quién y por qué motivo se va a asociar?», se pregunta Ucex. «El hecho de que las asociaciones beneficiarias de estas ayudas tengan que adoptar el papel de las oficinas públicas de atención al consumidor va en detrimento de la potenciación y desarrollo del movimiento asociativo en la región», argumenta Facua, que comparecerá como Ucex en la Asamblea para explicar la situación a petición del PSOE.

Acuex, Adicae y Feaccu no han presentado alegaciones. La primera podrá incrementar la ayuda nominativa que venía recibiendo de 24.000 euros, pero Adicae y Feaccu perderán en el mejor de los casos 4.000 y 3.000 euros. «No hemos presentado alegaciones, pero rechazamos el tope fijado en 60.000», asegura Antonio Rubio. No el hecho de que se puntúe la gratuidad, «logramos una subvención pública para dar un servicio», defiende. Con el resto coincide, sin embargo, en la falta de consenso que ha buscado la Junta en la elaboración del decreto, «no nos han consultado», y el poco margen dado tanto para la presentación de las alegaciones como para la solicitud de las subvenciones.