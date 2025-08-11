El nuevo centro de interpretación de Cáparra empezará a funcionar en 2026 La Junta invierte dos millones de euros en la consolidación y ampliación del yacimiento romano

A. B. H. Lunes, 11 de agosto 2025, 20:48 Comenta Compartir

El nuevo centro de interpretación de Cáparra comenzará a funcionar en 2026, según ha adelantado el consejero de Presidencia, Abel Bautista, en la visita que ha realizado este lunes al yacimiento romano. Este centro es uno de los objetivos que persigue alcanzar la Junta con la inversión de dos millones de euros que realizará en este espacio del norte cacereño.

«Es una apuesta por recuperar el patrimonio, que es una cuestión también cultural y fundamentalmente turística, que nos aporta economía, nos aporta desarrollo y nos aporta el mejor sello que tenemos para mostrar al resto de España y al resto del mundo que es lo que fuimos», argumentó Bautista.

De ahí, dijo, «una intervención que no se hacía en los últimos 25 años, porque es una intervención global frente a intervenciones de carácter puntual que se han venido haciendo a lo largo de este tiempo, que se cifra en dos millones de euros».

La inversión tiene un triple objetivo: consolidar el patrimonio que hay, «que es mucho y que es necesario conservarlo»; realizar nuevas excavaciones, «son 14 hectáreas en total y podría haber años de trabajo por parte de los arqueólogos porque el patrimonio es inmenso»; y hacer un nuevo centro de interpretación para los visitantes. «Comenzará a funcionar en 2026 y el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida podrá volver a este espacio», adelantó Bautista.

Seguridad

Mejoras, en definitiva, en favor de un yacimiento que es visitado cada año por 50.000 personas y a las que se quiere sumar más, sin olvidar reforzar la seguridad del lugar pese a la dificultad que esta tarea conlleva con el fin de evitar expolios.

«El 100% de la seguridad en un terreno de 14 hectáreas es complicada, es evidente que no se pueden poner puertas al campo», reconoció el consejero de Presidencia. «No obstante, sí es verdad que es necesario reforzarla y en eso estamos trabajando también para que no ocurra».

Pero Bautista quiso destacar, frente a los expoliadores, «la labor absolutamente exquisita de la Guardia Civil y por tanto de la protección de nuestro patrimonio y de la seguridad de nuestros bienes. Así que en lugar de centrarme en dos actuaciones puntuales -los últimos expolios ocurridos en el yacimiento romano- me gustaría centrarme también en ese gran trabajo que hace la Guardia Civil para proteger nuestro patrimonio, nuestros bienes».

En cualquier caso, «seguiremos reforzando esa seguridad siendo conscientes, insisto, de que estamos hablando de 14 hectáreas situadas en medio del campo sin ningún tipo de posibilidad de control absoluto al 100%».