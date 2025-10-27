¿Habrá nuevas elecciones en 2027 o en 2029?

Juan Soriano Lunes, 27 de octubre 2025, 21:35 Comenta Compartir

Los extremeños volverán a votar el 21 de diciembre, con lo que se iniciará una nueva legislatura. Pero aún queda la duda de si tendrán que acudir de nuevo a las urnas en mayo de 2027, como marcaba el calendario natural, o si bien se inicia un nuevo ciclo y no tendrán que hacerlo hasta finales de 2029.

El Estatuto de Autonomía de Extremadura recoge que los diputados cesan a los cuatro años de su elección o en la fecha de publicación oficial del decreto de convocatoria de elecciones, tanto en el caso de disolución anticipada como en el de agotamiento de la legislatura.

Así lo señala el texto que fue reformado en 2011, en el que se añadió otra novedad. En la redacción original, de 1983, se estableció que las elecciones tendrían lugar cada cuatro años para que coincidieran con otros comicios. En 1999 se incorporó la competencia de disolución anticipada, pero se mantuvo que en tal caso la legislatura duraría lo que quedaba de la originaria.

Ese precepto se eliminó del Estatuto de Autonomía en 2011, tal como han hecho otras comunidades autónomas, como Castilla y León, que tras las elecciones anticipadas de 2022 inició su propio ciclo electoral. El texto extremeño eliminó cualquier restricción para la nueva legislatura y de forma genérica remite a «la legislación electoral aplicable».

Sin embargo, el Reglamento de la Asamblea de Extremadura mantiene la redacción original y reseña que en caso de disolución anticipada el nuevo mandato «durará, en todo caso, hasta el término natural de la legislatura originaria».

El PP ha tratado de cambiar, sin éxito, ese texto. La presidenta de la Junta anunció a finales de septiembre a los grupos de la oposición su intención de convocar elecciones anticipadas en caso de que no se llegue a un acuerdo para la aprobación de los Presupuestos autonómicos de 2026, algo que finalmente ha hecho tras la presentación de enmiendas de totalidad por parte de PSOE, Vox y Unidas por Extremadura.

En aquel momento también adelantó que el PP pediría la reforma del Reglamento de la Asamblea para que las legislaturas puedan durar cuatro años, incluso en los casos de anticipo electoral. Pero los tres grupos de la oposición votaron en contra y la redacción se mantiene.

De esa forma, según el Reglamento del Parlamento regional, tras las elecciones anticipadas del próximo mes de diciembre habría que volver a votar en mayo de 2027, apenas un año y medio después. Sin embargo, para el Gobierno regional del PP prevalece el Estatuto de Autonomía, como norma de superior rango, y la nueva legislatura podrá durar (en caso de que se logre la investidura y no haya una nueva disolución anticipada) cuatro años.

De un modo u otro, lo que está claro es que los extremeños votarán de nuevo antes de que termine este año. Y que el problema se puede dar cuando, llegada la primavera de 2027, haya un debate jurídico sobre la convocatoria electoral. De ahí que para los electores sería bueno saber si habrá que acudir a las urnas otra vez dentro de año y medio o habrá que esperar a 2029.