Nuevas cancelaciones en los vuelos Badajoz-Madrid

Canceladas por la niebla la conexión aérea entre Badajoz y Madrid. Iberia, la compañía aérea que gestiona está mañana los vuelos entre las dos ciudades, confirma que tanto el vuelo IB2331 Badajoz-Madrid, como el IB2330, Madrid-Badajoz, han sido cancelados por causas meteorológicas en el aeropuerto pacense, debido a las brumas que afectan esta mañana a gran parte de la provinica.

El vuelo con origen desde Madrid tenía previsto despegar este lunes a las 7.40, tras varios retrasos en el horario, debido a que las aversiones meteorológicas no han remitido a lo largo de la mañana, se ha optado por cancelar la operación. La misma suerte ha tenido el vuelo de origen extremeño, programado para las 9.30, se retrasó originalmente hasta las 12.00, para finalmente ser cancelado.

La compañía operadora de los vuelos, Iberia, ha informado que los pasajeros han podido elegir entre ser trasladados por carretera, o ser reubicados en los vuelos con el mismo destino programados para esta tarde.

Un aeropuerto sin visibilidad

La AEMET informa que la niebla no abandonará la comunidad autónoma en toda la semana, por lo que los vuelos de los siguientes días podrían obtener el mismo resultado si la situación no aminora. Cabe destacar que el único aeropuerto con el que cuenta la región no cuenta con un sistema antiniebla avanzado, lo que hace la pista de aterrizaje poco visible desde el cielo en días nubosos.

Es el segundo día en lo que va de 2025 que se retrasan los vuelos en Extremadura, el octavo desde noviembre, cuando comenzaron a bajar las temperaturas.

El más reciente el pasado 10 de enero, cuando un vuelo procedente de Barajas no pudo aterrizar en el aeropuerto debido a la baja visibilidad y fue desviado a Sevilla, donde el problema con la bruma era igual que en Badajoz, volviendo el avión a su aeropuerto de origen con todos los pasajeros de vuelta.

