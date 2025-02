El usted en la nueva política

El usted era una conquista social. A medida que ibas madurando, que tu trabajo y tu reputación te distinguían y cuando en tu entorno se extendía la creencia de que eras merecedor de respeto, empezaban a tratarte de usted. Era una convención sólidamente asentada en ... la que no había fallas ni resquicios: un buen día, empezaban a llamarte de usted, el trato se generalizaba y, aunque para ti suponía un trauma porque se acababa la juventud y el respeto traía de la mano la responsabilidad, también es verdad que el usted reconfortaba y te hacía sentir alguien. Eran convenciones sociales discutibles, pero con la solidez y el peso de la tradición.

Los tiempos cambiaron finalizando el siglo pasado y si el usted había supuesto un choque, ahora nos sentíamos raros cuando notábamos que nos tuteaban en el bar, en la tienda y en la calle. Personas desconocidas nos soltaban un tú radical y sin titubeos que nos aturdía y los camareros se acercaban a nuestra mesa y nos preguntaban: «¿Qué va a ser chicos?». Y tu pareja y tú, cincuentones ya, os mirabais extrañados. Hacía gracia aquel tuteo espontáneo e inesperado, pero nos sumía en una urbanidad líquida y sin dogmas ni principios en la que no sabías si llamar de tú, de usted o de ambas maneras. Una solución o truco era y es cambiar el tratamiento durante la conversación para tantear la situación y saber a qué atenerse.

Las fórmulas de tratamiento evolucionan con el paso del tiempo. A nadie se le ocurre ya emplear el vuecencia para dirigirse a alguien. Lo de excelentísimo, reverendísimo, ilustrísimo, etcétera, que siempre fue un lío, ahora está tan fuera de juego que si lo usas, te catalogan de diplodocus por lo menos. Solo es fórmula educada el tuteo, que antes era un tratamiento que había que trabajarse, se consideraba un grado de confianza y amistad y no se concedía fácilmente. Y gracias, porque no es extraño que nos chisten, nos llamen tío o tía o, eso me encanta y solo sucede en Cáceres, la camarera que te sirve el café cada mañana, te trate siempre con el mi niño por delante. «¿Qué va a ser, mi niño?», así me reciben en la terraza del Kiosko Colón y con un: «Hola, corazón» en Monte Bianco, por cierto, ambos locales tienen un solete en la guía Repsol y seguro que es por el cariño.

A Larra, le parecía un escándalo que los hijos tutearan a los padres. Ahora, te llaman padre o madre, pero se nota que tiene más de vacile que de respeto. Dámaso Alonso escribió sobre la muerte del usted en el ABC, que es un periódico depositario de las buenas costumbres y las reglas de urbanidad, y lamentaba que los estudiantes universitarios hubieran dejado de tratarse de usted. Pero claro, lo del poeta es de 1947 y lo de Larra, del siglo XIX. Hay tuteos con interés como el del banco al cliente, que te escribe con un tono de buen rollo para que te sientas reconfortado y creas que es tu amigo y a un amigo, pues ya saben, se le perdonan las colas, los intereses altos en los préstamos y bajos en los depósitos. En fin, un engañabobos.

Como se anuncia un tiempo político diferente en el que se apuesta por recuperar el casticismo, hay expectación por saber si con los nuevos gobiernos de orden, patria y tradición se recuperará el usted o se impondrá el tú como rasgo de camaradería. Mi madre, nonagenaria y clásica, cuando la tutea un desconocido, sospecha que es falangista pues, parece ser, llamar de tú era una norma de esta formación política. Pero ese tú implica igualitarismo y renuncia a la jerarquía, algo que no está en el ideario de la nueva política. ¿Volverán a tratar de usted el camarero al cliente y el hijo al padre? Veremos.