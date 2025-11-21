La nueva oposición de la Junta: este es el reparto de las 1.644 plazas que están en juego La suma de las ofertas de empleo de 2022 y 2023 a la de 2021 permite sacar a oposición puestos de trabajo en categorías que no estaban convocadas

Ana B. Hernández Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:00 | Actualizado 14:05h.

La sectorial de Administración General ha dado luz verde a la suma de las ofertas de empleo de 2022 y 2023 a la ya convocada de 2021 para elevar de 449 a 1.644 las plazas en juego en la próxima oposición de la Junta, cuyos exámenes se llevarán a cabo en 2026. Del total, 482 son de personal laboral y 1.162 de personal funcionario y, según la Consejería de Hacienda y Administración Pública, se trata de la mayor convocatoria en la última década, desde que hay tasa de reposición de efectivos, en 2013.

Se trata de una suma que añade 1.195 plazas más a las ya convocadas y que permite por eso no solo ampliar el número de puestos en las categorías laborales a concurso con la oferta de 2021, sino ofrecer plazas en otras que no se recogían en la convocatoria de ese año, en la que se han inscrito más de 33.000 aspirantes.

En concreto, a las 449 convocadas se suman las 495 plazas de la oferta pública de empleo de 2022 (192 de funcionario y 508 de laboral) y las 700 de la oferta de 2023 (255 de funcionario y 264 de laboral).

Del total de las 1.644 plazas en juego, las más numerosas son las 427 destinadas a las categorías encuadradas en el grupo IV del personal de la Junta, entre las que destacan las 192 para bombero forestal sumando las 138 cuya jornada se amplía del 50 al 100%. Un aumento notable si se tiene en cuenta que con la oferta de 2021 solo se habían convocado 22 plazas.

También en este grupo destacan las 73 plazas para ATE-cuidador, las 72 para auxiliar de Enfermería y las 45 para cocineros. Y, además, se incluyen puestos de trabajo en categorías no convocadas hasta ahora como mecánico y oficial de mantenimiento entre otras.

Las plazas destinadas al personal del grupo V ascienden a 350. De ellas, 131 son para camarero-limpiador, 130 para ordenanza y 73 para ayudante de cocina. A diferencia de la convocatoria ya lanzada con la oferta de 2021, la suma permite sacar a concurso también ocho plazas de peón especializado agrícola y otras ocho de peón especializado general.

El resto de grupos

Son 205 las plazas que conforman la oferta para el personal del grupo III de la Administración General de la Junta, que se reparten entre las 195 de técnico de Educación Infantil y las 10 para intérprete de signos.

El siguiente grupo más numeroso está conformado por las 186 plazas destinadas a auxiliares, de las que 174 son para Administración General, pero se incorporan a la oferta cuatro plazas para auxiliar de Informática y ocho para auxiliar de Laboratorio.

Las plazas destinadas al grupo II son 174, de las que 67 son para ATS-DUE, 60 para educador y 17 para fisioterapeuta. En este grupo, la suma de las ofertas permite ahora sacar plazas también de bombero coordinador (5), terapeuta ocupacional (10) y trabajador social (15).

Para los técnicos hay 105 plazas en total frente a las 35 que había solo con la convocatoria de 2021 y, de ellas, destacan las 12 para técnicos de Empleo o las 11 para Administración General y Trabajo Social. También se incluyen plazas para Biblioteconomía y Documentación, Salud Laboral y educador social, entre otras.

En la categoría de administrativo aparecen 95 plazas, 34 para agentes del Medio Natural y 47 para Administración General. Este grupo se completa con cuatro para agente de Inspección de Consumo, cinco para analista de Laboratorio, dos de Delineación y tres de operador de Informático.

En la nueva convocatoria aparecen también 80 plazas para la escala facultativa sanitaria-titulados superiores, entre las que destacan las 24 para la especialidad de Jurídica, pero se ofertan puestos igualmente de Arquitectura Superior, Arte, Biología, Ciencias de la Información y Ciencias Económicas y Empresariales entre otras.

La nueva oposición de la Junta se completa con 15 plazas de subalterno y seis del grupo I para Psicología. Una vez se publique la convocatoria en el DOE arrancará oficialmente el proceso con la apertura de plazo para la presentación de las solicitudes.