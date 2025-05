«La nueva ley no elimina repetir curso, no regalamos nada»

Olor a lápices, mochilas de colores y niños aleccionados para portarse bien en un día especial acompañaron a la ministra de Educación y Formación Profesional ... Pilar Alegría (Zaragoza, 1977) en su visita el pasado miércoles al colegio Sebastián Martín de Montehermoso. La aplicación de la nueva ley educativa, los cambios en la Ebau y la reforma de la profesión docente están sobre la mesa de la ministra. A todo ello se une la la gestión en las aulas de la crisis sanitaria, y la brecha digital según los tipos de familias que ha puesto de manifiesto la pandemia y la precipitada implantación de la enseñanza online a la que hubo que recurrir. Madre de un niño de ocho años, Alegría es maestra de formación.

–¿Qué aprende una ministra de Educación en visitas como la que ha hecho a este centro de Montehermoso?

–Todas las visitas que permiten poner cara y ojos a las políticas que desarrolla un Gobierno son más que satisfactorias. A través de los fondos europeos van a llegar a Extremadura 21 millones de euros para 2.052 plazas de cero a tres años. En el colegio Sebastián Martín está la primera aula para niños de dos años, una medida que permite una escolarización temprana y que favorece la conciliación.

–La bajada de la natalidad hace que en Extremadura se vaya perdiendo alumnado año tras año. ¿Hay que abrir el debate sobre la bajada de ratios?

–Los datos de Eurostat demuestran que España tiene una ratio de alumnos por profesor en Primaria y Secundaria por debajo de la media europea. Trabajamos en la reducción selectiva de las ratios, y eso pasa por reducir la ratio alumno-profesor, no la ratio alumno-aula. La ratio alumno-profesor es la que permite llegar antes a aquellos estudiantes que presentan dificultades o reforzar actividades que requieren de más atención. El foco lo debemos poner en los centros con una mayor complejidad para destinar recursos que sirvan para atajar esas cifras de abandono escolar tan elevadas.

–La región suele puntuar por lo bajo en informes como el PISA en Matemáticas o Ciencias. También hay carencias en el aprendizaje de idiomas. ¿Es complicado homogeneizar el nivel educativo de un país?

–El tirón educativo que ha dado Extremadura en los últimos tiempos ha sido impresionante. Hace poco conocimos las tasas de abandono escolar en España y por primera vez desde hace unos 10 años España tiene un nivel de abandono escolar del 13,3%, un nivel muy parecido del que tiene Extremadura. El objetivo de la Unión Europea es llegar a un 10%. Es una prioridad presupuestaria garantizar el acceso a la educación y contar con todos los recursos para todos los alumnos que tengan alguna dificultad o altas capacidades para que su progreso sea el más adecuado.

–¿Por qué son tan diferentes unos colegios públicos respecto a otros en cuanto a innovación o programas de idiomas?

–Los colegios tienen que adaptarse a la realidad de los entornos a los que les toca educar. La demanda que puede tener un colegio que se sitúa en el centro de una ciudad o en un pequeño pueblo de montaña puede ser muy distinta y cada centro tiene su autonomía para poderse adaptar. Todos los centros aspiran a tener los mejores recursos. En el colegio de Montehermoso que visité me quedé impresionada con todos los proyectos innovadores que tienen y sus metodologías abiertas, que es el camino en el que trabajan cada vez más docentes de nuestro país.

–Se va a dar un gran impulso a la FP dual. ¿Puede ser un problema en Extremadura el escaso tejido industrial y empresarial para su aplicación?

–No será un inconveniente. La ley de Formación Profesional que estamos a punto de aprobar de manera definitiva tiene muy en cuenta al tejido productivo, no solo a las grandes empresas sino también a las pymes. Vamos a contar con todas ellas para llevar a cabo este proyecto.

–¿Se fomenta la FP como el camino más recto hasta el mercado laboral?

–La Formación Profesional está viviendo una revolución silenciosa. Este curso contamos ya con más de un millón de alumnos y alumnas que han escogido esta opción, que es de calidad y una puerta abierta al empleo.

–¿Extremadura tendrá algunos de los centros de excelencia que se ha anunciado?

–Serán las comunidades las que se presentarán a esa convocatoria de centros de excelencia que se publicará próximamente y que contará con un presupuesto de 50 millones de euros.

Profesión docente

–¿Por qué es necesaria la reforma de la profesión docente?

–Hemos presentado un documento de trabajo con 24 propuestas para una reforma que lleva cuatro décadas sin afrontarse. Estamos hablando de una reforma que pasa por incidir en la formación inicial, el acceso a la profesión docente y la formación permanente. Esta reforma de la profesión docente es una pieza fundamental si queremos mejorar el servicio público de la educación a medio y largo plazo. Para hacer la propuesta hemos tenido en cuenta las conclusiones y recomendaciones del informe Talis de 2018 en el que participaron más de 7.400 profesores de Secundaria y casi 400 directores. Este informe señala que nuestro país debe mejorar aspectos como la formación inicial y la formación continua y colaborativa, ya que más de la mitad del profesorado afirma que no se sienten bien formados en los contenidos propios de sus materias, la didáctica específica y general y la práctica docente dentro del aula.

–¿Cómo está siendo la respuesta de los sindicatos docentes?

–Es un tema que nadie había abordado hasta ahora y ponerlo sobre la mesa ya es un paso importante. Es un debate necesario y que nos pedían los propios docentes y los sindicatos como representantes del sector. Ahora nos toca dialogar con las partes y llegar a acuerdos.

–Hay cambios previstos en la Ebau para homogeneizar el examen. Hay críticas acerca de que en algunas comunidades autónomas es más fácil.

–Estamos trabajando en una propuesta que debe estar lista para la prueba de acceso de 2024. Será una prueba lo más homogénea posible, pero respetando también las competencias de las comunidades autónomas.

–La nueva ley educativa plantea promocionar de curso con suspensos. ¿No resta cultura del esfuerzo?

–La educación tiene que ser un mecanismo de cohesión y de equidad y nunca de selección y competitividad. La repetición ya no es automática a partir de un cierto número de suspensos, sino que es el claustro de profesores de cada centro el que tomará la decisión apropiada según su conocimiento de la evolución y el trabajo realizado por cada alumno. No eliminamos la repetición, no regalamos nada. Vamos a trabajar por una educación más equitativa y más parecida a otros países europeos.

–Se ha adelantado la convocatoria de becas y ampliado el presupuesto, pero ¿se puede estudiar en Madrid, por ejemplo, con el dinero de una beca?

–Hemos adelantado unos cuatro meses la convocatoria para que los estudiantes sepan antes del periodo de matriculación si cumplen con los requisitos económicos para recibir estas ayudas, reduciendo así la incertidumbre. En los últimos años hemos introducido cambios sustanciales como la modificación de los requisitos académicos para que la nota de acceso a estas ayudas sea un aprobado. También hemos elevado el umbral 1 de la renta, pero somos conscientes del esfuerzo que tienen que hacer muchas familias.

–¿Cuándo estarán listos los nuevos currículos de ESO y Bachillerato de la LOMLOE?

–Estamos en la fase final de algunos de ellos, con trámites del Consejo de Estado y la oficina de calidad normativa; en las próximas semanas se irán aprobando en el Consejo de Ministros. El diálogo y el trabajo con las comunidades autónomas es imprescindible.