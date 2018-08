Una nueva avería en el tren de Mérida a Madrid deja varados más de una hora a sus pasajeros Algunas de las usuarias del tren en Montearagón / HOY Se trata de la segunda avería de un tren en agosto en tan solo dos días después de que ayer se averiara el que une Puertollano con Badajoz LUIS Mª ANARTE Cáceres Jueves, 2 agosto 2018, 23:34

Segunda incidencia de agosto en las líneas ferroviarias extremeñas, concretamente en la que une Mérida con Madrid. Según han relatado al diario HOY algunos viajeros, ayer por la tarde un problema en un generador de la batería obligó al tren a detenerse en la estación de Montearagón, en Toledo, una parada sin personal y a unos dos kilómetros del pueblo.

El convoy se detuvo sobre las 17.30 horas y los cerca de 50 pasajeros estuvieron esperando unos 50 minutos hasta que les avisaron de que se acercarán a la zona de la estación. Allí tuvieron que esperar otros 20 minutos hasta que llegarón los autobuses que les dejarían en su destino, un microbus para las paradas anteriores y uno mayor para los que iban hasta Madrid.

Sin embargo, tal y como narran Virginia, Mónica y Nerea, tres de las usuarias del tren, los problemas comenzaron mucho antes de la parada obligatoria. Ellas subieron en Cáceres y el aire acondicionado no funcionaba en los vagones. Tampoco las máquinas de 'vending' por lo que no podían comprar ni agua ni refrescos. Una vez que el tren se detuvo en la estación toledana, las puertas no se abrieron durante quince minutos con temperaturas de hasta 41 grados. Fue un vecino del pueblo quien les acercó botellines de agua.

Se trata de la segunda avería de un tren en agosto en tan solo dos días después de que ayer se averiara el que une Puertollano con Badajoz.