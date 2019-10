Mi nuera viene a merendar

Wasap de mi hijo. Anuncia para mañana por la tarde visita institucional. Vendrán a vernos él y mi nuera. De mi hijo no hace falta que diga nada, qué voy a decir de él si es mi hijo. De mi nuera, sí: me encanta, así que disfruto mucho con estas visitas institucionales, aunque me obliguen a reorganizar mis planes, que, al fin y al cabo, no dejan de ser tonterías: eliminar un paseo, aplazar una película... Nada que pueda competir con un hijo y una nuera.

A veces, vienen a vernos sin avisar y el encuentro ya no es institucional, pero sí arriesgado: pueden no pillarnos en casa y, sobre todo, me pillan desprevenido y sin pasteles. Porque a mí, lo que más me gusta de estas visitas es que me dan un pretexto para comprar pasteles. Muchos pasteles, muy variados, que sobren, que haya que congelarlos para que no se estropeen.

Siendo niño, los pasteles entraban en casa un par de veces al año y te tocaba uno con suerte. En una familia de seis hermanos más mi padre, mi madre y una tía abuela, las cosas eran así. Eso me provocó un ansia de trabucos, bambas y petisús que aún no he superado. Así que cada vez que mi hijo anuncia visita institucional, salgo disparado a por una docena de pasteles.

La situación es un poco ridícula porque ni mi hijo ni mi nuera padecen ningún trauma pastelero. Él es hijo único y ella solo tiene una hermana o sea que podían comer pasteles cuando quisieran y cuantos quisieran. Como no se quedaban con ganas, hoy no les hacen una ilusión excesiva. Ya saben, solo se desea intensamente lo que no se pudo poseer o se poseyó poco. Así que la situación es esta: traigo una docena de pasteles, mi mujer, que pasa de traumas tontos y no es golosa, come medio, mi hijo y mi nuera disimulan y mordisquean otro a medias y yo me como los otros diez. No de una vez, sino de dos. Y los como mal, deprisa, sin saborearlos, como si tuviera alrededor a cinco hermanos dispuestos a robarme mis merengues y mis mojicones al menor descuido, cuando lo que tengo es a tres personas sin ansiedad de dulce que pasan de los pasteles porque están allí para disfrutar de sus padres, de sus suegros, de su nuera, no de un San Marcos con yema tostada, bizcocho y crema.

¡Qué buenos están los pasteles de Cáceres! ¡Y los bollos de La Cubana! ¡Y las perrunillas que hacen en La Vera! ¡Y los pastelones de Los Santos! Creo que me moriré y no habré superado los traumas golosos de las cerezas, de los churros, de las patatas fritas y de los pasteles. Mi suegra me dice que menos mal que no viví la época del hambre porque en ese caso, habría muerto de una indigestión. Es verdad no la viví, pero actúo como si la hubiera padecido con intensidad. Recuerdo que cuando gané mi primer sueldo, como estaba destinado en Galicia, me lo gasté en ingredientes para hacer patatas con chocos, alubias con almejas, garbanzos con cigalas, arroz con mejillones y calamares, y marmitakos, y pescaditos fritos... Fue horrible porque en ese primer mes de paga cogí cuatro cólicos y me vi obligado a refrenar mis ímpetus. ¡Menos mal!

Pero la maldición de la familia numerosa y el hambre psicológica pasada en los pisos de estudiantes me han marcado y soy un exagerado comprando o cocinando lo que de pequeño me racionaban. Si compro churros, traigo 30 para tres. Si compro cerezas, como mi madre las repartía contadas entre los seis hermanos, compro cajas de dos kilos y las como directamente de la fuente, nunca del plato. Los pasteles, por docenas y las patatas fritas, en tres tandas para no quedarme con ganas. Mi mujer y mi hijo no olvidan que, siendo él un niño, me ponía nervioso cuando ella repartía las patatas fritas y le echaba más a él. ¿A ustedes les parece normal? Me da vergüenza ir a la consulta del psiquiatra y decirle: «Buenas, vengo a que me cure un trauma... No, doctor, no es sexual, me lo han provocado las patatas fritas». Pensándolo bien, yo creo que mi nuera me encanta porque no come pasteles.