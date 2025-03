Novios de antes y de ahora

Hoy es 12 de octubre, primer puente del curso escolar salvo si cae en miércoles, como este año, o en sábado. El Día de la ... Hispanidad era un puente muy deseado por los novios de antes que vivíamos alejados de nuestras novias. Después de un apasionado verano, nos separábamos con gran dolor y en esta fecha nos reencontrábamos con emoción. Pero cuidado, ser novio de los de antes, de los del amor tóxico y romántico, era una ocupación muy complicada, salía cara y tenías que hacer malabares para poder estar con tu pareja en los puentes, que en el primer trimestre eran los del 12 de octubre, los Santos y la Inmaculada (como no teníamos Constitución, tampoco teníamos acueducto de diciembre).

Había noviazgos fáciles, con las parejas viviendo en la misma ciudad, y noviazgos difíciles como el mío, pues yo estudiaba en Salamanca y mi novia, en Badajoz, pero en vacaciones, ella vivía en Brozas y yo, en Cáceres. Esto suponía que había que viajar continuamente en tren o autobús. Evidentemente, no había esos abonos que han salido ahora para estar viajando gratis todo el año. ¡Ay si yo hubiera pillado uno de esos bonos en mi época!

Además, si queríamos mantener la relación romántica, esa que ahora se entiende como tóxica y venenosa, había que escribir cartas, pagando sobre y sello, y si queríamos hablar por teléfono, yo debía ir a la centralita de Telefónica en Salamanca, pedir conferencia con la pensión La Roca de Badajoz, en la calle López Prudencio, a un paso del ayuntamiento, hablar con ella media hora y quedarme con el bolsillo temblando.

La situación era tan complicada que el curso siguiente tuvimos que pedirle dinero prestado al portero del edificio de la avenida Juan Pereda Pila al que se había mudado mi novia. Nos prestó mil duros para pagar mi billete de autobús y comprar algo de comer. Cuando hablo de algo de comer, me refiero a hígado de cerdo, macarrones con tomate frito y cebolla (el queso y el orégano eran un lujo) y un pastel de arroz que nos duraba tres días. El colmo de la penuria fue cuando mi mujer, perdón, mi novia, se acercó a la tienda de la esquina y pidió un huevo. La señora se quedó estupefacta cuando aquella muchacha le dijo: «Quiero un huevo, no tengo dinero para más». Le regaló media docena.

El amor tóxico era así a finales de los 70 y los noviazgos a distancia suponían un ejercicio de supervivencia. Por eso, cuando comparo con los novios de ahora, me subo por las paredes. Porque no es solamente que puedan viajar gratis en tren y hablar y escribirse sin gastar un duro. Es que, además, cuando la novia le dice a su padre que viene su novio de Granada, pero que el tren lo deja en Sevilla, el padre coge el coche y va a por el novio a Sevilla.

¿Pero cómo es posible tamaña barbaridad? ¿Estamos tontos o qué? Si ese tío quiere tanto a tu hija, que coja el bus de Daínco en Sevilla, aunque llegue a Cáceres a las tres de la mañana. Si se me llega a ocurrir a mí decirle a mi novia que le pidiera a su padre, don Isidro, que viniera a por mí, aunque solo fuera a la parada del bus en Brozas, sus gritos se hubieran oído en Navas del Madroño y no me hubiera dejado entrar jamás en su casa por caprichoso y temerario.

El amor romántico será todo lo tóxico y alienante que quieran, no lo niego, pero no tiene ningún futuro porque ser novio hoy es tan fácil que se aburren enseguida y luego pasa lo que pasa, que tienes WhatsApp lleno de exyernos modernos que en Navidades te vuelven loco con tanto cariño y tanto «suegri». ¡Joé!, que no soy tu suegro, que solo soy el imbécil que fue a por ti a Sevilla.