¿Quiénes son los candidatos a rector de la UEx? 27 de noviembre: Camino al Rectorado de la Universidad de Extremadura Marisa González Martín, Manuel González Lena y Antonio Hidalgo ya son candidatos oficiales para suceder a Segundo Píriz al frente de la Universidad de Extremadura ANTONIO J. ARMERO Cáceres Domingo, 21 octubre 2018, 09:21

Marisa González Martín, Manuel González Lena y Antonio Hidalgo García formalizaron el pasado miércoles sus candidaturas para las elecciones a la Universidad de Extremadura, cuya primera vuelta se celebrará el 27 de noviembre.

Los tres hicieron pública hace meses su intención de aspirar a suceder a Segundo Píriz, rector en funciones, que accedió al cargo en el año 2010 y no puede optar a un tercer mandato porque ha agotado los dos que la normativa establece como tope.

Manuel González | Candidato a rector El candidato canterano

Manuel Adolfo González Lena (Badajoz, 1961) es 'Manolón' en su ciudad natal, en la que sigue viviendo. Así le llaman todos. Y todos son muchos, porque el candidato a rector tiene un currículum de vida social tan largo como el académico. Cuarto de siete hermanos, casado y con tres hijos, ha sido tuno y jugador y árbitro de baloncesto, miembro de los Coros y Danzas de Badajoz, toca la guitarra y el timple canario y practicó pádel hasta que se rompió un ligamento de la rodilla en un accidente de moto. Desde entonces, su actividad deportiva se limita a andar.

«Si gano, será la primera vez en su historia que la UEx tenga como rector a alguien formado en ella, y yo creo que después de 45 años ya va siendo hora». Lo dice por teléfono González Lena cuando se le pregunta por sus motivaciones para optar a dirigir la institución. Y lo cuenta también en la web que ha abierto para este proceso que no ha hecho más que empezar y que llevará a la comunidad universitaria extremeña a las urnas el 27 de noviembre.

Catedrático de Ingeniería Química, González Lena es un canterano de la UEx, donde además de alumnos, ha sido secretario de departamento, vicedecano, decano y vicerrector. En el año 1984 se licenció en Ciencias Químicas, Especialidad Industrial, y cinco después se doctoró. La compañía Sevillana de Electricidad le concedió la distinción al mejor expediente, y recibió también los premios extraordinarios tanto en la licenciatura como en el doctorado. Ha sido becario, profesor (primero ayudante y luego titular) , y desde hace siete años ejerce como catedrático en el área de Ingeniería Química.

Su departamento es el de Ingeniería Química y Química Física, el mismo al que está adscrito Antonio Hidalgo García, rival en la carrera electoral. La tercera en liza, Marisa González, también pertenece a la facultad de Ciencias.

El aspirante González Lena cuenta con seis quinquenios docentes y cuatro sexenios de investigación. En esto último, el campo al que más horas ha dedicado ha sido el análisis de cómo eliminar sustancias contaminantes en el agua. Su formación incluye estancias en Poitiers y Toulousse (Francia).

Durante todo ese tiempo de trabajo y estudios, el aspirante a suceder a Segundo Píriz no dejó de lado una de sus mayores aficiones: el Carnaval de Badajoz. Hace 35 años fue uno de los fundadores de la murga Ad Libitum. Un año sí y otro también, él ayudó a dar el toque final a las letras que elaboraba su amigo Benigno Fernández Leal. En el año 2008, González Lena pudo cumplir una ilusión: ser pregonero del Carnaval pacense. Ahora inicia el camino para poder realizar otra: dirigir la UEx.

Marisa González | Candidata a rectora La aspirante a ser la primera rectora

Adelanta Marisa González (Madrid, 1958) que durante la campaña electoral que empezará el 30 de octubre, no hará bandera de su condición de mujer ni del hecho de que si vence será la primera rectora de la Universidad de Extremadura. «Quiero ganar no por ser mujer, sino porque tengo un proyecto para la UEx y me gustaría ponerlo en marcha», deja sentado. Y amplía su reflexión. «El hecho de ser la primera rectora sería un orgullo, por supuesto, pero más que en mí misma pienso en quienes ahora son niñas, en que quizás les ayudaría a ver que en esta vida pueden llegar a ser lo que quieran: rectoras de una universidad, astronautas...».

Su camino profesional, de hecho, ya es en gran modo una demostración de eso que dice. Catedrática de Física Aplicada desde el año 2010, María Luisa González Martín empezó a dar clases en la facultad de Económicas en el año 1982. Su labor investigadora incluye en torno a 150 publicaciones científicas y dos patentes. Además, ha dirigido dos tesis. En el ámbito de la gestión también tiene experiencia, pues ha coordinado y dirigido varios programas en su facultad, y ha sido miembro del Consejo de Gobierno y del claustro de Ciencias y de la Escuela de Ingeniería.

En muchos de esos ratos de trabajo y formación le ha acompañado la música, una de sus grandes aficiones. Le gusta casi toda, desde la del Renacimiento hasta el 'indie' español. «Más que ser buena o mala, que en eso cada persona tendrá su opinión, la música tiene que gustarte, eso es lo importante», reflexiona ella, alejándose de dogmas. A la hora de leer sí tiene gustos más definidos: novela negra, de intriga, policíaca. El misterio, en definitiva.

Casada y madre de dos hijos, Marisa Iglesias practicó el taekwondo de joven, aunque admite que ahora no practica más deporte que andar o hacer algo de gimnasia. Además, es que no le sobra el tiempo libre, asegura la candidata a dirigir la UEx, que dio el paso de presentarse a las elecciones después de madurar mucho la idea. «Desde luego, no es algo que yo tuviera en la cabeza desde siempre –afirma al teléfono–, aunque la presentación de la candidatura tampoco es algo que se me ocurriera de un día para otro; al contrario, fue una decisión que maduré mucho». «Lo que me convenció –añade– fue comprobar que había gente que me animaba».

Si gana, no podrá compartir la alegría con su única hermano, mayor que ella y ya fallecido. Su ilusión, según explicó en estas páginas al poco de conocerse que optaría a suceder en el cargo a Segundo Píriz, es «dar un aire nuevo a la UEx, recuperar esa ilusión y ese espíritu de centro de educación superior que se ha perdido».

Antonio Hidalgo | Candidato a rector El profesor que investiga y gestiona

Más de medio centenar de publicaciones avalan el capítulo investigador del currículum de Antonio Hidalgo García (Murcia, 1962). Licenciado y Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Murcia, el aspirante a rector de la UEx tiene experiencia en el ámbito de la gestión universitaria. Ha sido secretario de departamento (entre los años 1999 y 2003), vicerrector de Profesorado y Departamentos (2004-2007) y vicerrector de Profesorado (2007-2011), además de miembro del Consejo de Gobierno (de 2004 a 2011) y del claustro (entre 1999 y 2002 y de 2006 a 2010).

Casado y padre de dos hijos veinteañeros, Hidalgo García logró su plaza de profesor titular en la facultad de Ciencias de la UEx en el año 1990, y es catedrático desde 2016. El año pasado le fue concedido el reconocimiento a la trayectoria docente de excelencia, y suma ya seis quinquenios de docencia.

En su ideario de candidato a rector, otorga una relevancia particular al colectivos de estudiantes. «El objetivo es que reciban la mejor enseñanza», declaraba a este diario en abril, poco después de que se conociera públicamente que optaría a relevar a Segundo Píriz. En la web en la que presenta su candidatura, destaca la necesidad de «reivindicar el valor del colectivo de estudiantes como una parte imprescindible para el progreso de la Universidad de Extremadura».

Aficionado a la lectura –a la novela histórica principalmente, pero también a la literatura de divulgación científica–, a pasar ratos con sus amigos y al deporte, Antonio Hidalgo jugó al fútbol sala y al fútbol siete hasta hace cuatro años, cuando tuvo que dejarlo debido a una rotura de menisco. Seguidor del Real Madrid y del motociclismo español en general y de Marc Márquez en particular, el catedrático de Química Física ha impartido docencia en todos los niveles. Su experiencia incluye una estancia en el Instituto de Tecnología de California (Estados Unidos).

Además de dar clases, continúa con su prolífica actividad investigadora, que le ha valido el reconocimiento de cuatro tramos en este capítulo. En la actualidad, trabaja en la simulación de sistemas y procesos químicos de interés químico, físico e industrial mediante dinámica molecular y métodos cuánticos, dentro del grupo liderado por el profesor Tolosa, según explica él por escrito.

Otros ámbitos profesionales a los que ha dedicado parte de su tiempo han sido la asistencia a congresos científicos, y de hecho, ha participado en los comités de organización de tres de estos eventos. Igualmente, tiene experiencia como revisor de revistas científicas, y ha colaborado en diferentes proyectos de innovación pedagógica.