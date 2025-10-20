HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La Novia Cadáver

'La Novia Cadáver' vuelve a los cines extremeños tras 20 años

Todas las curiosidades de la película y dónde verla si estás en Extremadura

Judith Rueda

Lunes, 20 de octubre 2025, 14:22

La nomidada al Óscar a la Mejor Película de Animación en 2005 de Tim-Burton, 'La Novia Cadáver', vuelve a los cines con motivo del 20 aniversario de su estreno. Este clásico del cine stop motion de Tim Burton, con un elenco tan conocido como Jhonny Depp, Emily Watson o Helena Bonham Carter cuenta con una historia curiosa basada en un cuento popular ruso-judío del siglo XIX.

Esta historia sigue a el joven y tímido Víctor, que tiene un matrimonio concertado con Victoria, pero ensayando sus votos le pone el anillo a la novia cadáver, casándose con ella e iniciando así un debate sobre donde está su corazón.

Como sucede normalmente con las obras de Burton, ésta tiene un giro inquietante, una estética victoriana además de romántica clásica y un cuidado al detalle increíble. Cada parpadeo de la novia requería 28 fotogramas individuales, tomando 109.440 fotogramas en total para grabar la película completa.

Esta grabación duró 55 semanas y fue realizada con una cámara fotográfica, lo que la convirtió en el primer largometraje realizado sin el uso de cámaras profesionales de cine.

Será lanzada en los cines de toda españa este próximo 24 de octubre. En concreto los cines de Extremadura en los que será proyectada serán los siguientes:

Provincia de Badajoz:

  • Cines Victoria Ctro. Comercial

  • Cines Victoria Mérida

  • Cines Victoria Don Benito

  • Cinesur Conquistadores

  • Cine Yelmo Premium El Faro

Provincia de Cáceres:

  • Multicines Cáceres

Si todavía no la has visto, es tu momento de verla a lo grande. Si ya eres fan de Tim Burton no puedes dejar pasar esta oportunidad para poder verla de nuevo en cines este próximo 24 de octubre.

