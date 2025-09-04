HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este miércoles, 3 de septiembre, en Extremadura?

Noventa efectivos velarán por la seguridad en el acto central del Día de Extremadura

Redacción

BADAJOZ.

Jueves, 4 de septiembre 2025, 07:36

Unos 90 efectivos entre Policía Local y Nacional, Guardia Civil, Protección Civil, Cruz Roja o personal del 112 velarán por la seguridad de la gala de entrega de las Medallas de Extremadura, que se celebrará el próximo domingo en el Teatro Romano de Mérida. El delegado del Gobierno en la comunidad, José Luis Quintana, presidió ayer una Junta de Seguridad con motivo del Día de Extremadura, y en la que se abordó el dispositivo previsto para este acto institucional, con la presencia del secretario general de Interior, Emergencias y Protección Civil de la Junta, Fernando Manzano, junto a personal de la Policía Nacional, Guardia Civil, Cruz Roja, la empresa encargada de la organización y seguridad privada. En declaraciones a los medios, Quintana explicó que la semana pasada ya se celebró la Junta de Seguridad Local en Guadalupe para las actividades del día 8.

Respecto a la reunión de ayer, detalló que analizaron todas las circunstancias y previsiones para que la noche del 7 a partir de las 21.30 todos los dispositivos estén «perfectamente organizados», y que en total serán unas 90 personas las que formen parte del dispositivo más la seguridad privada que pone la firma organizadora.

Para Quintana, «todo está absolutamente previsto» para que sea un día de fiesta, de alegría y de orgullo como región, a la vez que ha aseverado que creen que no se dará ningún incidente. Hay dos concentraciones previstas que cuentan con autorización. Una abandera la negativa a la planta de biogás de Villanueva de la Serena y el cierre del ecoparque de esta localidad, y la otra se trata de un colectivo en defensa de los derechos de la Tierra.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se elevan a 15 los muertos tras descarrilar el funicular de Gloria en Lisboa
  2. 2 Los mercadillos más famosos de Portugal a un paso de Extremadura
  3. 3

    Los primeros huéspedes del hotel Hilton de Cáceres: «Nos han puesto la alfombra roja nada más llegar»
  4. 4 Tiendas y supermercados abiertos el 8 de septiembre: el único Mercadona que abre el Día de Extremadura
  5. 5

    Las cintas brillantes, nuevo método de lucha de los vecinos del Casco Antiguo de Badajoz contra una plaga
  6. 6 Badajoz se prepara para su nueva gran apertura en El Faro
  7. 7 Noche en Blanco Badajoz 2025: Mapa y rutas imprescindibles para disfrutar del evento
  8. 8 Dos heridos tras sufrir un atropello en Mérida
  9. 9

    El juicio de asesinato contra los tres menores que mataron a su cuidadora será el 19 de septiembre en Badajoz
  10. 10

    Sol Giralt se va a la Junta y corre la lista del PP en el Ayuntamiento de Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Noventa efectivos velarán por la seguridad en el acto central del Día de Extremadura