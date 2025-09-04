Noventa efectivos velarán por la seguridad en el acto central del Día de Extremadura

Redacción BADAJOZ. Jueves, 4 de septiembre 2025, 07:36 Comenta Compartir

Unos 90 efectivos entre Policía Local y Nacional, Guardia Civil, Protección Civil, Cruz Roja o personal del 112 velarán por la seguridad de la gala de entrega de las Medallas de Extremadura, que se celebrará el próximo domingo en el Teatro Romano de Mérida. El delegado del Gobierno en la comunidad, José Luis Quintana, presidió ayer una Junta de Seguridad con motivo del Día de Extremadura, y en la que se abordó el dispositivo previsto para este acto institucional, con la presencia del secretario general de Interior, Emergencias y Protección Civil de la Junta, Fernando Manzano, junto a personal de la Policía Nacional, Guardia Civil, Cruz Roja, la empresa encargada de la organización y seguridad privada. En declaraciones a los medios, Quintana explicó que la semana pasada ya se celebró la Junta de Seguridad Local en Guadalupe para las actividades del día 8.

Respecto a la reunión de ayer, detalló que analizaron todas las circunstancias y previsiones para que la noche del 7 a partir de las 21.30 todos los dispositivos estén «perfectamente organizados», y que en total serán unas 90 personas las que formen parte del dispositivo más la seguridad privada que pone la firma organizadora.

Para Quintana, «todo está absolutamente previsto» para que sea un día de fiesta, de alegría y de orgullo como región, a la vez que ha aseverado que creen que no se dará ningún incidente. Hay dos concentraciones previstas que cuentan con autorización. Una abandera la negativa a la planta de biogás de Villanueva de la Serena y el cierre del ecoparque de esta localidad, y la otra se trata de un colectivo en defensa de los derechos de la Tierra.