Notre Dame marcó un antes y un después y ya se sabe que hay de salvar primero en un incendio

El patrimonio eclesiástico tiene sus categorías y también su jerarquía. No es lo mismo una ermita construida en el siglo XX que la Catedral de ... Coria, igual que un cuadro de Luis de Morales no es equiparable a una talla de madera de un santo casi desconocido. Como responsable en cuestiones de seguros de la Diócesis de Cáceres, Francisco Delgado explicaba esta semana que «el patrimonio nos preocupa, pero en una diócesis tan extendida no es fácil tenerlo siempre controlado». Se refiere no solo a las piezas con cierto valor que se pueden llevar en un saco los ladrones sino a los bienes inmuebles. Y en este punto distingue una ermita de un edificio como una catedral, sobre las cuales hubo un punto y aparte a partir del incendio de Notre Dame en 2019, reconoce Delgado. «Un seguro no cubre todo porque hay cosas de valor incalculable. Si se destruye la Catedral de Plasencia no la podrías recuperar», pone como ejemplo. En la diócesis cacereña el patrimonio eclesiástico lo trabajan, dice, desde tres ejes: Aseguramiento, mantenimiento y protocolos de emergencia.

En este último punto Delgado se refiere a compartir información sobre cómo están fijadas tallas, imágenes o cuadros, con el fin de salvar este material ante una catástrofe, o aplicar capas ignífugas a algunos de estos elementos por si sufren la amenaza de las llamas. Pero si hay un espacio donde han tomado plena conciencia de su protección es el Museo Catedralicio de Badajoz. Abrió al público en diciembre de 2019, tiene 12 salas abiertas y más de 150 piezas entre pinturas, esculturas, orfebrería o textiles. Según su director, Juan Román, el año pasado registraron unas 12.500 visitas. Para Román, «a veces se piensa que la seguridad es tener una alarma, pero va más allá del vandalismo, por ejemplo incendios, y también con elementos que pueden dañar las piezas, como agentes biológicos relacionados con la temperatura y la humedad que pueden favorecer la presencia de xilófagos que dañen el patrimonio. Esto es complicado tenerlo presente en el conjunto de un templo, donde es difícil controlar la humedad, pero sí en la sala de un museo». Plan de autoprotección Para prevenir posibles robos existen detectores de presencia y videocámaras, y para los incendios detectores de humo por infrarrojos para que sean eficaces en lugares con techos altos, además de extintores convenientemente ubicados y señalizados si se quedara a oscuras el espacio, detalla Román. Pero si hay algo que añade un extra de seguridad al espacio y su contenido es lo que denomina «plan de autoprotección». El Museo Catedralicio de Badajoz lo ha implantado hace solo unos meses y, según explica su director, «es un plan complejo que elabora una empresa especializada que valora las circunstancias del espacio y su contenido y establece un documento de funcionamiento según la incidencia y que incluye los planos del propio edificio». El director pone como ejemplo una intervención de los bomberos. «Para que su actuación sea más efectiva tiene que haber unos planos indicativos de dónde está todo, los extintores o la zona de más riesgo porque hay más material combustible. Evidentemente lo primero son las personas, pero en ese plan están recogidas las piezas singulares que habría que proteger de manera especial por delante de otras con menos valor. Incluso el personal del museo está formado para intervenir con un protocolo y saben los pasos que hay que dar», indica.

