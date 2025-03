«Es normal que los niños teman la nueva situación»

Rechaza el término de 'síndrome de la cara vacía' para hablar del miedo a quitarse la mascarilla, pero reconoce que para los niños y ... adolescentes la nueva normativa supone un cambio que hay que enfrentar con cierta sensibilidad y sin considerarlo algo banal. El psicólogo Carlos Pajuelo, autor del blog de HOY 'Escuela de padres', recomienda ir poco a poco en ese proceso que empieza hoy con la eliminación de la obligatoriedad de quitarse la mascarilla en las aulas.

–¿Qué supone para niños y adolescentes esta pequeña desnudez que implica quitarse la mascarilla?

–Han sido dos años en los que los chavales han estado embozados y eso les ha dado cierta seguridad y anonimato. Y de pronto se tienen que enfrentar a quitársela. Es normal tener miedo, miedo a contagiarse, porque durante mucho tiempo hemos insistido sobre esto, y por otro lado están los que tienen miedo a enfrentarse a los demás, miedo a no ser aceptados.

–¿Se refiere al 'síndrome de la cara vacía'?

–Ese término no me gusta, me parece una forma de patologizar algo normal y que es lógico.

–¿Qué deben hacer los padres si sus hijos no quieren quitarse la mascarilla?

–En primer lugar no hay que ningunear a los niños y adolescentes ni decirles que es una tontería cuando para ellos es importante. Una parte de la identidad personal de un adolescente viene dada por su imagen y por lo general no tienen muy buena relación con el espejo porque son muy críticos con ellos mismos. En la adolescencia se produce una metamorfosis en la que se está de todo menos guapo. Los seres humanos mientras no nos aceptemos tenemos que llevar máscara, hay máscaras reales y máscaras virtuales y el papel de los padres es hacer ver a nuestros hijos que son más importantes sus actos que su fachada, pero esta es una tarea permanente.

–¿Hay algún consejo para que visualicen que el físico no es lo más importante?

–Es bueno enseñarles fotos de cuando los padres éramos pequeños. Yo sostengo que todos nosotros, si cogemos un álbum, vemos como 15 años atrás éramos unos horteras. También, si por ejemplo un adolescente tiene bigote y no le gusta, darle la opción de que se afeite ya. Hay que entenderles sobre todo, comprender que lo pasen mal pero ver qué se puede hacer para que lo pasen bien. Y sobre todo, el que quiera dejarse puesta la mascarilla que se la deje puesta, no podemos hacer una pelea de eso. Pero que sean conscientes de por qué la llevan y cuál es su miedo.